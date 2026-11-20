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Este viernes 20 de noviembre la capital despierta con cierres de movilidad en un corredor neurálgico: la Autopista Norte. Los conductores que tengan previsto salir de Bogotá por el norte deberán modificar sus recorridos debido a un cierre temporal. La medida, anunciada por la Secretaría de Movilidad, comenzará a las 9:00 a. m. y afectará la calzada oriental en sentido sur-norte, cerca del límite de la capital con Cundinamarca.

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Pilas con los cierres y cambios en TM en la Autonorte por actividades del Gobierno

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, la restricción responde a un evento programado por instituciones del orden nacional, para el que se requieren medidas de seguridad y logística. El cierre se extenderá a pasadas las 10:00 a. m., aunque no se precisó una hora exacta para el restablecimiento de la circulación.

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🚨 ¡Atención, Bogotá! Hoy viernes, 20 de noviembre, desde las 9:00 a. m., habrá cierres en la Autopista Norte, sentido sur-norte, cerca a la salida de la ciudad.



🚗 En la carrera Séptima, desde la calle 193 y a partir de las 7:30 a.m., circulación únicamente hacia el norte. pic.twitter.com/v51tduHQxL — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 20, 2026

Carrera Séptima tendrá reversible

Para facilitar la salida de vehículos particulares y pasajeros de transporte público, la Secretaría de Movilidad habilitará un contraflujo en la carrera Séptima entre las calles 193 y 245.

La medida comenzará a las 7:30 a. m. y dejará los dos carriles habilitados exclusivamente en sentido norte, hacia la salida de Bogotá.

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Este corredor será una de las principales alternativas para quienes se dirijan a municipios de la Sabana como Chía, Cajicá, Zipaquirá y Sesquilé, así como para quienes tengan viajes programados hacia departamentos como Boyacá, Santander y Norte de Santander.

Adicionalmente, los conductores podrán considerar la vía Suba-Cota y la calle 80 para salir de la ciudad y continuar sus recorridos hacia el norte del departamento y el país.

Cambios en rutas de transporte público

El cierre de la Autopista Norte también tendrá efectos sobre la operación del transporte público. Según el Distrito, durante la restricción se aplicarán cierres y desvíos en rutas TransmiZonal y alimentadoras de Transmilenio.

Durante una hora, varios servicios de Transmilenio realizarán ajustes temporales en sus recorridos. En el componente TransmiZonal, las rutas 19-3, T25, BL919, T163, BG902, P49, E44, 402, BA947, Z4B, BF918, 291, BH907, BC917 y 18-14 realizarán retornos operacionales a la altura de las calles 183 y 193 con Autopista Norte.

Por su parte, en el componente de alimentación, las rutas B924 Guaymaral y 2-2 Jardines modificarán sus recorridos por la calle 192 con Autopista Norte.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos programar sus desplazamientos con anticipación, contemplar mayores tiempos de viaje y atender las indicaciones de los agentes de tránsito en los corredores afectados.

⚠️ Atención Usuarios



🚧 Este viernes 20 de noviembre habrá cierres viales en la Autopista Norte desde las 9:00 a. m.



Conozca los detalles ⬇️ pic.twitter.com/eXhgKPGxud — TransMilenio (@TransMilenio) November 20, 2026

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