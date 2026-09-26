El asalto quedó registrado en una cámara de seguridad. Según el relato de los afectados, durante el recorrido sufrieron un pinchazo provocado por una tachuela, repararon la llanta en Kennedy y continuaron hasta su residencia. Allí fueron interceptados por los…

Una familia perdió $177 millones en un robo en Bogotá después de retirar el dinero de una entidad bancaria ubicada en un centro comercial del sur de la ciudad. La suma provenía de la venta de una vivienda y fue entregada a cuatro hombres que abordaron a las víctimas frente a su casa.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Pincharon su carro y les robaron $177 millones frente a su casa en Bogotá

El asalto quedó registrado en una cámara de seguridad. Según el relato de los afectados, durante el recorrido sufrieron un pinchazo provocado por una tachuela, repararon la llanta en Kennedy y continuaron hasta su residencia. Allí fueron interceptados por los hombres, quienes se movilizaban en dos motocicletas.

Publicidad

¿Cómo ocurrió el robo en Bogotá?

La familia retiró personalmente el dinero y mantuvo el trámite en reserva. Posteriormente, mientras se dirigía a su vivienda, uno de los vehículos presentó el pinchazo que obligó a detener el recorrido.

Después de reparar la llanta, las víctimas retomaron el camino. Sin embargo, cuando llegaron a la entrada de la residencia, cuatro hombres aparecieron en dos motocicletas y se dirigieron hacia la mujer que llevaba el maletín con el efectivo.

Mientras uno de los asaltantes la obligó a entregar el dinero, otro amenazó con un arma de fuego a uno de sus familiares para impedir que bajara del vehículo. La mujer no opuso resistencia y entregó los $177 millones.

El dinero correspondía a los recursos obtenidos por la venta de una casa. De acuerdo con la familia, los responsables conocían quién transportaba el efectivo y esperaron hasta la llegada a la vivienda para ejecutar el robo en Bogotá.

La familia sospecha de una filtración bancaria

Uno de los afectados aseguró que los hombres los siguieron desde la entidad financiera y expresó sospechas sobre una posible filtración de información dentro del banco. Además, afirmó que uno de los funcionarios parecía nervioso durante la entrega del dinero.

Esta versión corresponde al testimonio de la víctima entregado al ojo de la noche de Caracol. El reporte publicado no identifica a la entidad financiera ni incluye un pronunciamiento del banco, la Policía o la Fiscalía que respalde la existencia de participación interna.

Asimismo, la familia indicó que, hasta la publicación del caso, no se había formalizado la denuncia ni existía una investigación en curso. Los afectados pidieron identificar a los responsables y recuperar el dinero.

Bogotá registró 75.863 hurtos a personas hasta agosto

El robo en Bogotá se conoció en medio de una reducción de los casos de hurto a personas registrados en la capital. Entre enero y agosto de 2026, el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo contabilizó 75.863 hechos, frente a 88.114 durante el mismo periodo de 2025.

La diferencia equivale a 12.251 casos menos y a una disminución del 13,9 %, según cálculos propios realizados con la base de Datos Abiertos Bogotá, actualizada el 21 de septiembre de 2026. En promedio, durante los primeros ocho meses del año se registraron 312 hurtos a personas cada día.

Suba encabezó los registros con 7.536 casos, seguida por Engativá, con 7.224, y Kennedy, con 6.666. Aunque las tres localidades presentaron reducciones frente al año anterior, concentraron el mayor número de reportes de la ciudad.

#OjoDeLaNoche



• Detalles de la extradición de alias Araña.

• Millonario robo a familia en el sur de Bogotá.

• Capturan a delincuentes vestidos como falsos policías.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZNqNo pic.twitter.com/XsLNAiqEiQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 25, 2026

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.