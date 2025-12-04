Plan de movilidad en velitas: más de 240.000 vehículos circularán en la vía Bogotá-Girardot

Vía Bogotá-Girardot anunció las medidas para este puente festivo. Foto: Vía Sumapaz

Bogotá y Cundinamarca ya está lista para uno de los puentes festivos más movidos de la temporada de fin de año: el puente de velitas o de la Inmaculada Concepción. Para garantizar el flujo vehicular en estas fechas, la Concesión Vía Sumapaz activará un plan especial de movilidad y seguridad proyectando la circulación de más de 240.000 vehículos.

Entre el 5 y el 8 de diciembre, se monitoreará la vía Bogotá-Girardot con las tecnologías incorporadas recientemente en la vía y apoyo en la carretera. Por ejemplo, anunciaron un refuerzo operativo con unidades adicionales de asistencia y atención de emergencias; equipos de atención inmediata en puntos estratégicos; más equipos y personal operativo en las estaciones de peaje de Chusacá y Chinauta.

Adicional, habrá comunicación con el Centro de Control de Operaciones (CCO), en coordinación con la Policía de Tránsito y autoridades locales.

También informaron que el túnel Sumapaz en Melgar, que ya cuenta con un avance del 90 % en el cambio de su iluminación por luces LED, operará durante todo el fin de semana con dos carriles habilitados para brindar mayor fluidez a los viajeros.

En cuanto al retorno, cabe aclarar que el lunes 8 de diciembre se habilitará contraflujo entre Melgar y Boquerón, esto, teniendo en cuenta el comportamiento vehicular.

Restricción de carga

Viernes 5 de diciembre: 3:00 p.m. – 10:00 p.m.

Sábado 6 de diciembre : 6:00 a.m. – 3:00 p.m.

Domingo 7 de diciembre : 3:00 p.m. – 11:00 p.m.

Lunes 8 de diciembre: 8:00 a.m. – 1:00 a.m. del martes 9.

Pico y placa regional para el lunes 8 de diciembre

Para este puente festivo aplicará el pico y placa regional. La medida regirá únicamente en los nueve corredores viales de ingreso a la ciudad y aplicará para todos los vehículos que circulen por estas vías: de 12:00 m. a 4:00 p.m. podrán ingresar vehículos terminados en placas pares, y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. podrán hacerlo los vehículos terminados en placas impares.

Los corredores de ingreso donde aplica la medida son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte, sentido norte – sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur – norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (avenida carrera 86), sentido occidente – oriente.

Avenida Calle 80: desde el puente de Guadua hasta el Portal 80, sentido occidente – oriente.

Avenida Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte – sur.

Avenida Boyacá vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano, sentido sur – norte.

Vía Suba Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170, sentido norte – sur.

Vía la Calera: desde el peaje Patios hasta la carrera 7, sentido oriente – occidente.

Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar, sentido oriente – occidente.

