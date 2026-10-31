Plan Éxodo y Retorno en Bogotá: medidas para viajar durante el puente festivo

Se viene un nuevo puente festivo en el país y, por consiguiente, un nuevo despliegue masivo de movilidad en la capital. Quienes salgan de Bogotá desde este viernes 30 de octubre encontrarán un puente marcado por las celebraciones de Halloween, las restricciones temporales para motocicletas y un dispositivo especial de tránsito en los principales corredores de entrada y salida de la ciudad. El Distrito proyecta que, entre hoy y el lunes festivo 2 de noviembre, saldrán 871.083 vehículos y entrarán 1.001.879.

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Por eso, el plan no se limita al regreso del lunes. Durante todo el fin de semana habrá más de 150 agentes civiles de tránsito, integrantes del Grupo Guía y policías de tránsito en las vías de mayor demanda. Además, la Secretaría de Movilidad podrá activar reversibles, cambios semafóricos y otras medidas según las condiciones del tráfico.

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Viernes y sábado: recomendaciones para salir de Bogotá

Las salidas hacia municipios de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y la región Caribe suelen concentrarse en corredores como la Autopista Norte, la Autopista Sur, la calle 80, la calle 13 y la carrera Séptima. Antes de emprender el viaje, la recomendación es revisar el estado de las vías, salir con tiempo y verificar las condiciones técnico-mecánicas del vehículo.

El sábado 31 de octubre continuará el piloto de salida por la carrera Séptima hacia el norte, entre las calles 193 y 245. La operación irá de 7:30 a. m. a 12:00 m. y busca ofrecer una ruta adicional a la Autopista Norte para quienes se dirigen a municipios del norte de Bogotá.

Durante el puente, las autoridades también recomiendan evitar conducir bajo efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y atender las instrucciones de los agentes en carretera.

Restricciones para motocicletas durante Halloween

El plan de movilidad coincide con las medidas temporales que el Distrito adoptó para Halloween. Entre el jueves 29 de octubre y el martes 3 de noviembre está restringida la circulación de motocicletas con acompañante desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente.

Además, entre las 8:00 p. m. y las 4:00 a. m. hay restricción de circulación para motos en 19 corredores viales de Bogotá. Fuera de esos horarios, la circulación de motocicletas se mantiene sin esa limitación, aunque los conductores deben revisar previamente si su recorrido incluye una de las vías cobijadas por la medida.

Domingo y lunes: así será el regreso a Bogotá

El domingo 1 y el lunes 2 de noviembre, la Secretaría de Movilidad podrá activar un reversible de ingreso por la carrera Séptima desde las 4:00 p. m. La medida dependerá de la demanda que se registre durante el retorno.

En la Autopista Sur también podrá haber intermitencias semafóricas para facilitar el ingreso de vehículos procedentes de Soacha y otros municipios del sur. Estas decisiones serán coordinadas con las autoridades locales y el Centro Estratégico de Movilidad.

Pico y placa regional: la medida clave del lunes festivo

El lunes 2 de noviembre regirá el pico y placa regional en nueve corredores de acceso a Bogotá. La restricción aplica a vehículos particulares y organiza el ingreso según el último número de la placa:

Entre 12:00 m. y 4:00 p. m. podrán ingresar placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8.

Entre 4:00 p. m. y 8:00 p. m. podrán ingresar placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m. no habrá restricción regional de ingreso.

La medida operará en la Autopista Norte, Autopista Sur, calle 13, calle 80, carrera Séptima, avenida Boyacá hacia la vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

Quienes viajen durante el puente deben revisar su placa antes de elegir la hora de regreso. En especial, el lunes en la tarde suele concentrar el mayor flujo hacia Bogotá, por lo que anticipar el retorno puede evitar esperas en los accesos a la ciudad.

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