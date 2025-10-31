Plan éxodo y retorno: se movilizarán 1,8 millones de vehículos. Más detalles acá

Movilidad en Bogotá Foto: Óscar Pérez

Para este puente festivo del Día de Todos los Santos, las autoridades esperan que se movilicen 1,8 millones de vehículos por los peajes del departamento, por lo que tendrán un despliegue operativo que incluye presencia institucional y acompañamiento de la Policía de Tránsito en los principales corredores.

De igual manera, el secretario de Movilidad Contemporánea, Diego Jiménez Vargas, indicó que, “este puente festivo coincide con celebraciones de Halloween en la que se realizan caravanas de moteros disfrazados en la Sabana, y eventos en al menos nueve municipios. Asegúrese de que su disfraz incluye casco para su seguridad, si va a conducir evite el consumo de alcohol y las maniobras temerarias, que pongan en riesgo la vida de los demás”.

Plan Éxodo (31 de octubre y 1 de noviembre):

Regularán el tráfico con pare y siga. Así mismo, con contraflujos entre La Mesa (km 66+300) y La Vara (km 85+000) en sentido Bogotá–Girardot.

Habilitarán un tercer carril en la Autopista Sur – Soacha para mejorar el flujo vehicular.

Retorno en Cundinamarca, 3 de noviembre:

Reversible continuo: desde Apulo (K32+000) hasta Mosquera (Puente Balsillas K113+000), entre las 10:00 a.m. y 11:59 p.m.

Reversible adicional: desde Avenida Canoas hasta Avenida San Marón (Soacha), entre 4:00 p.m. y 8:00 p.m.

Restricción de carga: Aplica para vehículos con capacidad igual o superior a 3.4 toneladas en los corredores:

Chía – Mosquera – La Mesa – Girardot y ramal a Soacha:

31 de octubre: 3:00 p.m. – 11:00 p.m.

1 de noviembre: 6:00 a.m. – 3:00 p.m.

3 de noviembre: 10:00 a.m. – 11:00 p.m.

Los Alpes – Villeta y Chuguacal – Cambao:

10:00 a.m. – 11:00 p.m. durante los cuatro días del puente.

Este lunes 3 de noviembre tendremos #PicoYPlacaRegional para ingresar a la ciudad👇:



🟢De 12 p.m. a 4 p.m. solo podrán ingresar los carros de placa PAR

🟢De 4 p.m. a 8 p.m. ingresarán solo los carros con placa IMPAR pic.twitter.com/xmkD6tULkF — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) October 31, 2025

Pico y placa regional, 3 de noviembre, en Bogotá:

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 p. m. y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

¿En cuáles vías opera el pico y placa regional?

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

