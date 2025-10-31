Llegó Halloween: ¿ya tiene plan? Conozca los eventos imperdibles para este festivo

Tras un Día de las Brujas dominado por los cierres en 2020, miembros del sector tienen altas expectativas para esta temporada. Foto: Gustavo Torrijos

Hoy, 31 de octubre, en diferentes puntos de la ciudad, se celebra la fecha de Halloween, conocida por ser un momento para compartir en familia, disfrazarse y salir a pedir dulces con los más pequeños. Este año, en Bogotá, hay varios eventos para compartir la celebración y pasar un buen momento.

¿Qué planes hay?

La celebración arranca desde este viernes. A partir de la 1:00 p.m., el Centro Histórico e Internacional se alista para darle paso a los espantos y las golosinas. La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), presentará la edición 16 de Tardeando el Centro, con arte y entretenimientos que transformará diferentes cafés, museos, bares, teatros y restaurantes para recorrer a pie, todo con la temática mexicana del Día de los Muertos.

Por otro lado, una vez más se hará el famoso Tour de Fantasmas Original, el cual cumple diez años recorriendo las calles de La Candelaria entre sombras, portones y casas “embrujadas”. Para este año, habrá una edición especial que incluye el show “Thriller desde el Más Allá”.

Senderismo, teatro y comida

Este 31 y 1 de noviembre, estará presente el festival ‘México en el corazón de Bogotá – Festival Cultural y Gastronómico’, en el parque de los Periodistas. En el espacio estarán presentes las tradiciones mexicanas y los sabores que cruzan fronteras. Hoy viernes, desde las 11:30 a. m. hasta las 6:00 p. m., y el sábado hasta las 9:00 p. m.

En estos espacios las familias podrán disfrutar de una variada programación con shows, música, cocina en vivo.

“Al traer a Bogotá una tradición tan poderosa como la mexicana, fortalecemos los lazos de hermandad con Colima y Atlixco, dinamizamos la economía local y reafirmamos que en esta ciudad la cultura se vive, se comparte y se saborea en el espacio público”, indicó Santiago Trujillo, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

¿Concursos de disfraces?

En Bogotá los centros comerciales también juegan un papel importante en esta celebración. Con decoraciones espeluznantes, luces de colores y ambientación temática, estos se preparan con actividades, como: concursos de disfraces, espectáculos de magia, talleres creativos y, para los niños, zonas de juegos temáticos y pintacaritas.

Así mismo, los adultos podrán disfrutar de eventos especiales y promociones.

¿Cuáles son los centros comerciales y las actividades?

Avenida Chile Centro Comercial y Financiero (Calle 72 No 10-34): tiene entre sus actividades para Halloween un concurso de Disfraces y una actividad del Párchese 2*1, una de las últimas iniciativas de entretenimiento de jueves a sábado. En un espacio tranquilo con música en vivo, pista de baile con atractivas ofertas en restaurantes y parqueadero en el Hall Gastronómico. Centro Mayor (Cl. 38A Sur #34d-51): una tarde mágica junto a los más pequeños, para seguir endulzando emociones. Para esta fecha, se tendrá una jornada especial, donde la alegría, los disfraces y la diversión se llenarán de sabor con una gran entrega de dulces. Bulevar Niza (Ak. 58 #127-59): Desde las 3:00 p. m. habrá un show de Thriller, un recorrido espeluznante y divertido que llenará los pasillos de música, baile y emoción. Así mismo, de un desfile de disfraces infantiles. Además, el 1 de noviembre estará el Concurso de Cosplay, siendo los ganadores los mejores disfraces. Multiplaza (Avenida Boyacá con calle 13): El mejor disfraz y con mucha creatividad, podrá participar en el Concurso de Disfraces, con categorías para todas las edades.

