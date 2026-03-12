Polémica en el Concejo por proyecto que eliminaría incentivos educativos en Bogotá

Imagen de referencia colegio de Bogotá. Foto: Secretaría de Educación

La plenaria del Concejo de Bogotá del jueves 12 de marzo dejó varios puntos de discusión. Tras el archivo definitivo del llamado proyecto “Ruta de la vida”, con el cual se cuestionaba el derecho constitucional al aborto, hubo otra discusión sobre la educación en Bogotá que también tomó fuerza.

En pleno paro de maestros en Bogotá, el cabildo debatió un proyecto de acuerdo que propone derogar el Acuerdo 273 de 2007, relacionado con estímulos para mejorar la calidad de la educación en colegios oficiales de Bogotá. La iniciativa, que hace parte del Proyecto de Acuerdo 851 de 2025, fue devuelta a comisión para continuar su estudio tras las inquietudes planteadas por varios cabildantes.

¿Qué establece el Acuerdo 273 que se busca eliminar?

El Acuerdo 273 de 2007 fue creado para promover la calidad de la educación en los colegios oficiales del Distrito mediante incentivos y estímulos dirigidos a docentes y directivos docentes. La norma surgió con el propósito de reconocer el trabajo educativo y fomentar mejores resultados académicos en las instituciones públicas de la ciudad.

Durante años, este acuerdo ha servido como base para otorgar reconocimientos a maestros y fortalecer programas que buscan mejorar los procesos educativos dentro del sistema escolar distrital.

¿Por qué quieren eliminarlo?

La discusión actual surge por el Proyecto de Acuerdo 851 de 2025, una iniciativa que plantea modificar la forma en que el Distrito promueve el mejoramiento de la educación y que incluye la derogatoria del Acuerdo 273 de 2007.

Los promotores del proyecto argumentan que la reforma busca actualizar las políticas educativas del Distrito y reorganizar los mecanismos de incentivo y fortalecimiento del sistema educativo.

Sin embargo, la propuesta ha generado debate entre concejales que consideran que eliminar el acuerdo podría afectar el reconocimiento institucional a la labor docente.

¿Qué viene ahora para el proyecto?

Tras la decisión de la plenaria, el proyecto deberá regresar a la Comisión de Gobierno del Concejo, donde se podrán introducir modificaciones o ajustes al texto.

Solo después de ese proceso el proyecto podría volver a discutirse en plenaria y continuar su trámite dentro del Concejo de Bogotá.

El futuro de la iniciativa dependerá de si logra los votos necesarios en las siguientes etapas del proceso legislativo distrital.

