De acuerdo con las autoridades, este sujeto de nacionalidad venezolana tendría un prontuario criminal que incluye desde el atentado con arma de…

En las últimas horas, el Gaula de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, realizó una diligencia de registro y allanamiento en el barrio El Amparo, localidad de Kennedy, donde fue abatido alias ‘Niche’, presunto sicario de la banda ‘Los Satanás’, uno de los tentáculos delincuenciales del Tren de Aragua.

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Policía abatió a sicario de "Los Satanás" señalado de amenazar a comerciantes y conductores

De acuerdo con las autoridades, este sujeto de nacionalidad venezolana tendría un prontuario criminal que incluye desde el atentado con arma de fuego contra un conductor de transporte en Teusaquillo, el ataque armado a un empleado de un restaurante donde resultó herido en el sector de San Mateo, municipio de Soacha, hasta el homicidio de un taxista en inmediaciones de un centro comercial en la localidad de Bosa el pasado 5 de noviembre.

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De acuerdo con las investigaciones, este hombre actuaba bajo las órdenes de alias “Pedrito”, segundo al mando de la organización criminal y recluído en una cárcel de Venezuela, quien le dictaminaba roles como la entrega de panfletos extorsivos y disparar contra locales comerciales en las localidades de Bosa, Kennedy, Teusaquillo, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha. Así quedó constatado en cámaras de seguridad.

Las extorsiones exigían montos entre COP 30 y COP 100 millones a cambio de no atentar contra la vida de los afectados.

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Durante el operativo, las autoridades incautaron un revólver, una granada de fragmentación, cascos, prendas de vestir y una motocicleta que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido utilizadas para cometer estos hechos, facilitar los desplazamientos y así evadir el control de los uniformados.

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