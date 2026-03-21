Murió la hermana menor de Dilan Cruz tras accidente de tránsito en Bogotá

Seis años después de la muerte de Dilan Cruz, su familia enfrenta otra pérdida: falleció su hermana menor tras un accidente en Bogotá. Foto: Archivo particular

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La familia de Dilan Cruz, el joven que murió en medio de las protestas de 2019 en Bogotá, enfrenta una nueva pérdida. En las últimas horas se confirmó la muerte de su hermana menor, Mayerly Cruz, quien permanecía en estado crítico tras sufrir un accidente de tránsito.

La joven había sido trasladada a la Clínica Medical de Kennedy desde el pasado 20 de marzo, donde recibió atención médica por múltiples lesiones. Su estado era delicado desde el inicio y, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció este sábado, según confirmó su hermana Denis Cruz, hermana mayor de Mayerly.

Días antes, Denis había hecho un llamado público en redes sociales para pedir apoyo y oraciones por la salud de su hermana. “Mi hermana tuvo un accidente de tránsito y su estado de salud es muy crítico. Tiene muchas partes del cuerpo comprometidas y, como familia, lo único que pedimos es que todo lo que se haga por ella sea de manera correcta, con mucho cuidado y con mucha humanidad”, expresó.

En medio de la angustia, la familia también evocó el dolor que marcó sus vidas desde 2019. “Venimos de vivir algo muy duro con mi hermano Dilan y esta vez no queremos que sea igual”, señalaron.

Tras confirmarse la muerte, Denis compartió un mensaje que refleja la dimensión de la pérdida: “Te fuiste y no tengo idea de cómo seguir sin ti. Juro que no sé”.

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Una familia marcada por el duelo

La muerte de Mayerly revive una historia atravesada por la tragedia. En noviembre de 2019, Dilan Cruz, de 18 años, resultó herido durante una protesta en el centro de Bogotá tras el impacto de un proyectil disparado por un integrante del Esmad.

El joven sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue trasladado al Hospital San Ignacio, donde falleció días después. Su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos de las movilizaciones sociales en el país y abrió un debate nacional sobre el uso excesivo de la fuerza.

Desde entonces, su familia —especialmente su hermana mayor Denis Cruz y su madre, Jenny Alejandra Medina— ha mantenido una búsqueda constante de justicia y memoria.

Hoy, ese mismo núcleo familiar enfrenta nuevamente una pérdida que ha generado múltiples mensajes de solidaridad en redes sociales, donde ciudadanos han acompañado su duelo y recordado el camino que han tenido que atravesar en los últimos años.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre las circunstancias del accidente que le costó la vida a Mayerly Cruz.

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