Noticias Caracol y Caracol Radio denunciaron amenaza de posible atentado

La respuesta se dio luego de que Noticias Caracol fuera informado por las autoridades "de la intención…

La Policía Metropolitana de Bogotá informó en la noche de este sábado que no existe rastro alguno de bomba en inmediaciones o al interior del medio de comunicación, Noticias Caracol. En un corto mensaje, señalaron: "Al momento no hay evidencia de explosivos", sin dar, hasta ahora, mayores detalles sobre si hubo un despliegue policial en el lugar.

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La respuesta se dio luego de que Noticias Caracol fuera informado por las autoridades "de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal", así lo indicaron a través de su cuenta en X. Por lo tanto, el personal fue evacuado de manera inmediata y adoptaron "todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones". "Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes", agregaron.

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Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes. — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 8, 2026

Pero no sería el único medio de comunicación. Caracol Radio también indicó que recibió dicha alerta por parte de las autoridades, por lo que también activaron los protocolos y las medidas preventivas necesarias para proteger a los periodistas, colaboradores y visitantes.

"Fuimos informados en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación. Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país", sentenciaron.

#ATENCIÓN | Caracol Radio fue informado en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación.



En coordinación con las autoridades, activamos los protocolos y las medidas preventivas necesarias para… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 8, 2026

Desde la Alcaldía de Bogotá, entregaron nuevos pormenores: la alerta, dijeron, fue compartida por el CTI de la Fiscalía y como medida, el alcalde Galán, a través de su secretario de Seguridad, César Restrepo, le solicitó convocar inmediatamente a los organismos de inteligencia y seguridad en el Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), "para que esta alerta sea analizada".

A su vez, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su solidaridad y pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido a la mayor brevedad, así como proteger a sus colaboradores.

"Rechazamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa (…) Garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para el ejercicio libre, independiente y sin intimidaciones del periodismo es una obligación del Estado y una garantía esencial de toda democracia", sentenció a través de redes sociales.

Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes. — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 8, 2026

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