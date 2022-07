Convocan a besatón en rechazo a acto de homofobia en Engativá

BOGOTÁ COLOMBIA. abril de 2013- EL MATRIMONIO ENTRE PAREJAS HOMOSEXUALES FUE NO E LOS DEBASTES QUE MÁS LLAMO LA ATENCIÓN DEL PAÍS ESTE AÑO, CON EL NO ROTUNDO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA LAS MANIFESTACIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD LGBTI NO SE HICIERON ESPERAR. FOTO ANDRÉS TORRES

Foto: ANDRÉS TORRES/ EL ESPECTADOR - ANDRÉS TORRES