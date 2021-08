Por desaparición de Sara Sofía vuelven a capturar a Nilson Díaz en Bogotá

Han sido varios los intentos que ha hecho la Fiscalía para poder judicializar y otorgar medida de aseguramiento contra los principales implicados por la desaparición de Sara Sofía Galván, cuyo rastro se perdió el pasado 28 de enero. Este jueves, un juez de control de garantías de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento contra Nilson Díaz, supuesta padrastro de la menor.

La Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró el viernes 30 de agosto la nulidad de la captura de los implicados, asegurando que la Fiscalía cometió varios yerros en la captura. Fue por esto que, la Fiscalía ordenó a un fiscal del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género priorizar la investigación, después de unos días, el fiscal le imputó a Nilson Díaz el delito de desaparición forzada agravada, en calidad de coautoría.

Lea: Vuelven a dejar en libertad a implicados por desaparición de Sara Sofía Galván.

#ATENCIÓN | Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por la #Fiscalía, un juez decretó medida se aseguramiento en centro carcelario para Nilson Díaz, por su presunta responsabilidad en la desaparición Sara Sofía Galván, de 23 meses de edad. pic.twitter.com/nDpfReBGfH — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 5, 2021

Le puede interesar: “Le hicimos un favor a la Fiscalía”: abogada de Carolina Galván y Nilson Díaz.

El ente acusador señala que, por la contundencia del material probatorio presentado al juez de control de garantías, este tomo la decisión de judicializar al hombre por su posible coautoría en la desaparición de Sara Sofía, se le imputó este cargo debido a que él no sería el único involucrado. Asimismo, la Fiscalía solicitó ante la Judicatura realizar una nueva audiencia para imputar cargos a Carolina Galván.

Hasta el momento, según las declaraciones dadas por los dos presuntos responsables, la niña no estaría viva, por lo que Carolina y Nilson seguirán vinculados a la investigación por el delito de desaparición, pues hasta que no se pueda comprobar el deceso de Sara Sofía no se puede inculpar a los sospechosos por el asesinato de la menor. Para la Fiscalía, Díaz tendría pleno conocimiento de lo ocurrido con la niña y aunque entregó un mapa en donde identifica el punto del río Tunjuelito en el cuál arrojó a la niña, esa entidad no validó esta información. Igualmente, el capturado indicó que Carolina Galván mintió a la justicia pues la niña sí habría muerto.

Lea también: Fiscalía solicita investigar juez que dejó en libertad a madre de Sara Sofía.

En los últimos días, Carolina Galván ha dado varios testimonios a medios de comunicación, en estos ella menciona que Nilson fue quien desapareció el cuerpo de la niña y afirma que no se atrevió a denunciar o llevar a Sara Sofía a un centro de atención por las amenazas generadas por Díaz.