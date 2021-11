Por esquivar un hueco, conductor estrelló motociclista que falleció en Bogotá

Un enorme hueco fue el causante de el siniestro vial que acabó con la vida de un joven motociclista. En videos de cámaras de seguridad se puede observar como un carro blanco que se movilizaba por una calle de la localidad de Suba frena abruptamente para esquivar el hueco, pero, la maniobra ocasionó que el motociclista que iba siguiéndolo tuviera que frenar e invadir el carril contrario, por lo que fue estrellado por otro vehículo que transitaba en sentido contrario.

El siniestro ocurrió en la calle 138 con carrera 72A, el conductor de la moto, un joven de 28 años fue trasladado a la Clínica La Colina a donde llegó consciente y logró comunicarse con su familia, sin embargo, por la gravedad de las heridas perdió la vida minutos después.

Los más reprochable del caso es que, cuando el joven sufrió el accidente y cayó al suelo se acercó otra motociclista presuntamente para ayudarlo, no obstante, la familia denuncia que lo que hizo la mujer fue tomar el celular de la víctima y huir. Asimismo, el conductor del vehículo blanco, el cual ocasionó el siniestro y ahora es buscado por las autoridades, escapó minutos posteriores a que cometiera la imprudencia.

De acuerdo con un experto consultado por Noticias Caracol, los familiares de la víctima podrían tomar acciones legales contra la Administración Distrital pues, en principio, el deceso del joven fue a causa del deterioro de la vía.

Mientras que el conductor que transitaba en sentido contrario y lamentablemente atropelló al motociclista puede tener una causal de ausencia de responsabilidad denominada como caso fortuito. Por su parte, los familiares de la víctima piden al conductor del vehículo blanco que se entregue a las autoridades.

“De todo corazón como madre le pido a esa persona que se entregue, que sienta el dolor que me dejó, a las autoridades que no paren la búsqueda. Sé que no me lo va a devolver, pero me quedará una tranquilidad”, mencionó la madre del joven motociclista.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, en lo corrido del año se han presentado 5.256 accidentes de tránsito en la capital. Los peatones y los motociclistas son los más afectados, pues, 136 transeúntes y usuarios de moto han fallecido durante 2021. Es de resaltar que la mayoría de las víctimas eran personas entre los 20 y 25 años.