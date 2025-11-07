Juez se accidentó a última hora y aplazan audiencia contra Juan Carlos Suárez

Audiencia de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez, 7 de noviembre. Foto: Archivo Particular

El próximo miércoles 12 de noviembre, a las 9:00 a.m., se dará a conocer si el único procesado por la muerte del estudiante Jaime Esteban Moreno, seguirá su proceso en una cárcel de Bogotá. Hasta entonces permanecerá en la estación de Barrios Unidos, donde se encuentra recluido desde su captura.

Aunque la decisión debía conocerse a las 2:00 p.m. de este viernes, la audiencia de medida de aseguramiento contra Suárez Ortiz fue aplazada luego de que el juez encargado sufriera una caída que, debido a una condición médica preexistente, le impidió continuar con la diligencia.

El funcionario judicial, quien debía intervenir y dar a conocer su decisión este viernes, fue atendido de urgencia y la sesión quedó reprogramada para la nueva fecha confirmada por el despacho. Cabe recordar que el juez había pedido un receso de cuatro horas para sopesar su decisión, luego de escuchar los argumentos de la defensa del procesado, de las víctimas y de la Fiscalía.

Así está la balanza argumentativa

Los argumentos de la defensa

Durante las jornadas de audiencia, la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, conformada por dos abogados, centró su estrategia en negar que su cliente haya actuado con intención de matar al estudiante Jaime Esteban Moreno Jaramillo. El abogado sostuvo que la Fiscalía no demostró un dolo homicida, pues los videos y testimonios muestran, según dijo, una riña impulsiva y no una acción premeditada o concertada. También argumentó que no hubo coautoría, ya que no existen pruebas de un acuerdo previo entre Suárez y el segundo agresor, aún no identificado.

El defensor insistió en que los golpes atribuidos a su cliente fueron de menor intensidad, citando testigos que afirmaron que Suárez “no golpeó con fuerza” y actuó “alterado”. Cuestionó además que la Fiscalía hubiera equiparado su participación con la del otro atacante y pidió que no se imponga medida de aseguramiento intramural, sugiriendo en su lugar detención domiciliaria o la posibilidad de que enfrente el proceso en libertad.

El segundo abogado reveló detalles de la vida del procesado Juan Carlos Suárez, con el fin de sustentar la solicitud de no enviarlo a la cárcel. Entre ellos, destacaron el hecho de que, según el defensor, el imputado de 27 años es becado en Los Andes por el programa Ser Pilo Paga; fue el mejor Icfes de 2016; es, además, presentado como “sustento de hogar”, ya que con su labor en un call center, no solo mantiene sus estudios pero a una abuela adulta mayor.

La posición de la Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario al considerar que el ataque fue violento, desproporcionado y sin justificación, y que Suárez representa un riesgo para la sociedad y para el proceso judicial. El ente acusador aseguró que los hechos del pasado 31 de octubre evidencian una conducta con sevicia, en la que la víctima fue perseguida y golpeada brutalmente, aun cuando ya se encontraba en el suelo.

La fiscal del caso sostuvo que existen pruebas sólidas de autoría y participación, entre ellas videos, entrevistas y dictámenes forenses que acreditan la gravedad de las lesiones que causaron la muerte del joven. En su intervención, pidió al juez enviar al procesado a prisión preventiva, argumentando que la libertad de Suárez podría entorpecer la investigación y poner en riesgo la comparecencia a juicio.

