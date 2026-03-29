Por obras de la carrera séptima: así cambia el tránsito entre calles 119 y 121

Rénder del grupo 1, del tramo 3, del corredor verde de la Séptima. Foto: IDU

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Con el inicio de las obras del corredor de la carrera Séptima, comenzó a regir un cierre de carril en sentido norte-sur entre las calles 121 y 119, una de las zonas clave del norte de Bogotá.

La medida hace parte del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) autorizado por la Secretaría de Movilidad para permitir la ejecución de las obras sin detener completamente la circulación.

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Así funcionará el tránsito en la zona

Pese al cierre, los conductores podrán seguir movilizándose por la Séptima, ya que se mantendrán dos carriles habilitados en sentido norte-sur.

Esto significa que no habrá cierre total de la vía, pero sí una reducción en la capacidad, lo que podría generar congestión, especialmente en horas pico.

Cambios en el transporte público

Uno de los ajustes clave afecta a los usuarios de transporte público. El paradero 173A01, ubicado entre las calles 123 y 121, fue trasladado aproximadamente 100 metros hacia el norte para facilitar el desarrollo de las obras.

Por eso, quienes usan este punto deberán anticipar sus recorridos y verificar la nueva ubicación para evitar contratiempos.

Peatones y ciclistas no tendrán cambios

A diferencia del tráfico vehicular, los andenes y la infraestructura para peatones y ciclistas no tendrán afectaciones, por lo que podrán seguir circulando con normalidad en el sector.

¿Cuánto durará el cierre?

El cierre de carril se mantendrá durante aproximadamente siete meses, operando las 24 horas del día mientras avanzan las obras en este tramo del corredor.

Esto implica que el impacto en la movilidad será sostenido y no solo en horarios específicos.

Recomendaciones para evitar trancones

Las autoridades recomiendan a los conductores planear sus recorridos con anticipación, reducir la velocidad en la zona de obra y seguir la señalización dispuesta en el corredor.

También se sugiere considerar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito para minimizar los tiempos de desplazamiento.

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