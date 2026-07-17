Por obras del Metro habrá cierres nocturnos en la av. NQS y cambios en rutas del SITP

Las obras sobre la avenida NQS con calle 8 Sur hacen parte de la construcción del viaducto de la primera línea del Metro de Bogotá. Foto: Metro de Bogotá

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La Empresa Metro de Bogotá informó que, a partir de este viernes 17 de julio, se reducirá temporalmente un carril para el tráfico mixto en el costado oriental de la avenida NQS, a la altura de la calle 8 Sur. La medida se aplicará durante tres fines de semana consecutivos para facilitar el izaje de dovelas que conformarán el viaducto.

El cierre se realizará únicamente en horario nocturno: desde las 10:00 p. m. de cada viernes hasta las 4:00 a. m. del lunes siguiente.

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Pese a la restricción, el Distrito indicó que la movilidad hacia el sur no tendrá modificaciones y que el tránsito continuará por los carriles habilitados.

También habrá cambios para peatones y usuarios del SITP

Como parte de las obras, también permanecerán cerrados el andén del costado oriental de la avenida NQS, a la altura de la calle 8 Sur, y el andén ubicado sobre el costado norte de esta vía, entre la avenida NQS y la carrera 29C.

Por esta razón, los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) deberán utilizar los paraderos provisionales que se habilitarán durante la intervención.

La Empresa Metro de Bogotá señaló que estas intervenciones hacen parte de los trabajos para continuar con la construcción del viaducto de la primera línea del Metro, una de las estructuras principales del proyecto.

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