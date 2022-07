¿Por qué es clave seguir usando tapabocas en Bogotá?

Ministerio de Salud y Secretaría de Salud de Bogotá recomiendan seguir usando el tapabocas por aumento de casos de covid-19 y enfermedades respiratorias. Foto: Carlos Ortega

Para hacerle frente al incremento de casos confirmados de coronavirus, que se han presentado en las últimas semanas, desde el Ministerio de Salud y la Secretaría Distrital de Salud se difundió una invitación para que los capitalinos continúen implementando medidas de autocuidado, dado que el covid-19 sigue presente en el territorio nacional.

“Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se hace la recomendación, a todos los habitantes en el territorio nacional, de usar el tapabocas en espacios cerrados, reconociendo que es una medida efectiva en la prevención del covid-19, así como de otras infecciones respiratorias agudas”, aseguraron desde dicha cartera.

Cabe mencionar que, entre el 24 y el 30 de junio, se han reportado 19.463 recuperados, 23.827 nuevos casos de coronavirus y 100 fallecidos. Hasta la fecha, en lo que va de la pandemia, en el país se han reportado 6′175.181 casos de coronavirus, de los cuales 5′984.546 se recuperaron, 140.070 fallecieron y 25.198 casos siguen activos.

La nueva invitación se hace justo tres meses después de que el Gobierno Nacional indicó que ya no era obligatorio su uso, debido a que en algunos municipios se logró una cobertura del 70% de su población con esquemas de vacunación completos. Tras este anuncio, la Alcaldía Mayor de Bogotá acató la decisión, en torno a eliminar el uso obligatorio de tapabocas en espacios cerrados. Sin embargo, mediante el Decreto 173 del 29 de abril de 2022, se estipularon algunas excepciones.

En el mencionado texto se impuso que “solo se puede exigir en los siguientes casos: servicios de salud, hogares geriátricos y transporte de personas, en todas sus modalidades”. Aspecto que a pesar de ser un mandato distrital, vale resaltar, no se cumple a cabalidad, en especial dentro del sistema de transporte masivo. Frente a este panorama, el epidemiólogo Julio Chacón, afirma que esta medida no fue debidamente implementada, dado que la tendencia no solo en Colombia, sino en el mundo entero, es a que las personas son poco solidarias.

“Esta característica egoísta desconoce que el autocuidado implica también un sentido de comunidad, porque si me cuido, protejo a quienes están a mi lado, así no sean parte de mi familia. Permitir que el uso del tapabocas fuera opcional fue una pésima medida y más en la temporada de lluvias que enfrentamos con el pico de enfermedades pulmonares y respiratorias. Este crecimiento se veía venir. Es hora de volver a encausarnos por la prevención”, afirma el experto, quien agrega que, a pesar de que el número de muertos ha disminuido, es clave que los ciudadanos en general tengan premura al estar en espacios concurridos.

Números claves en Bogotá

De acuerdo con el Observatorio de Datos Abiertos de la Secretaría Distrital de Salud, el 29,2 % del total de casos de covid-19 reportados en Colombia se encuentran en Bogotá. Ciudad en la que, hasta este 6 de julio, se encuentran activos 7.179 casos de coronavirus, cifra que representa un incremento del 2,25 % en la variación semanal con 158 casos de más.

Las localidades con mayor reporte de casos positivos son: Suba con 15,9 % de los casos de la ciudad (277.722); seguido por Kennedy, con 12,6 % (219.681); Engativá, con 199.236; Usaquén, con 8,8 % (153.173), y Bosa, que presenta el 7,1 % (123.273). Estas cinco localidades aportan el 55,8 % de los casos confirmados en el Distrito, además se registran 59.185 casos “Sin dato” de localidad, que están en investigación epidemiológica.

El total de recuperados llega a 1′760.672 personas y el número de fallecidos por complicaciones relacionadas con esta patología representa el 1,6 % del total de infectados, con una cifra de decesos de 29.557. No obstante, lo que puede ser levemente alarmante es que a la fecha la ocupación total de camas de Unidades de Cuidado Intensivo -UCI- se encuentra en el 72,9 %, con un total de 1.165 camas. Hablando ahora del porcentaje de ocupación de UCI destinadas a covid-19, este se encuentra en el 59,8 %, con una ocupación de 232 de las 388 habilitadas en Bogotá.

Teniendo en cuenta el comportamiento epidemiológico, desde la Secretaría de Salud se hace un llamado a la ciudadanía para que “intensifiquen las medidas de prevención, como el uso de tapabocas en personas con síntomas respiratorios, en espacios cerrados donde existan aglomeraciones, en personas con comorbilidades y mayores de 60 años”.

🙋🏼¡Ante el incremento de casos de covid-19, #NoBajesLaGuardia!



✅Inicia y completa tu esquema de vacunación💉, incluyendo el refuerzo.



✅Mantén las medidas de autocuidado contra el virus y contra otras infecciones respiratorias agudas😷.



¡En Bogotá, juntos nos cuidamos! 🧑🏾‍🤝‍🧑🏼

A su vez, se recomienda seguir cumpliendo con los esquemas de vacunación. Punto en el que el epidemiólogo Chacón afirma que es clave dar continuidad no solo con la inmunización contra el covid-19, también a las enfermedades endémicas que se dejaron de lado en medio de la pandemia como el cumplimiento del esquema de vacunación de niños y niñas frente a patologías como la polio, la tosferina, el sarampión, el neumococo y la fiebre amarilla.

Cabe mencionar que de acuerdo con el vacunómetro, del Observatorio de Datos Abiertos de la Secretaría Distrital de Salud, el 98,8 % de los habitantes de Bogotá ya cuentan con el esquema completo de inmunización contra el coronavirus y se tiene un avance del 110,1 % en primeras dosis, cifra que se deba a que en algunos casos se tuvo que reiniciar el esquema de vacunación debido a la ausencia de vacunas para dar continuidad, como pasó con cierta población menor de edad que empezaron su inmunidad con Pfizer.

En el caso de los menores de edad, el 75,4 % ya recibieron la primera dosis y el 53,44 % cuentan con una segunda dosis.

