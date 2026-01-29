¿Por qué evacuaron a más de 600 personas del Palacio de Justicia? Esto dijo Bomberos

Bomberos llegó al lugar para asegurar la zona y liderar la evacuación. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La tarde de este jueves 29 de enero se activó una alarma proveniente del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Bomberos del Centro Histórico hicieron presencia para asegurar la zona y evacuar a las personas que se encontraban al interior del palacio.

Siga leyendo: Juez otorgó libertad a padre de Liam Rodríguez, bebé que falleció en jardín de La Calera

De acuerdo con información preliminar, la presencia de olores fue lo que alertó al personal que se encontraba en un ala de computación. La alerta derivó en una evacuación masiva de las instalaciones para prevenir cualquier emergencia.

Bomberos informó que hizo presencia el Equipo Especializado de Materiales Peligrosos, quienes realizaron la evacuación preventiva de 600 personas en la Carrera 8 con Calle 11, “por presencia de un fuerte olor”.

Adicional, se realizaron las labores de medición de atmósfera para determinar la sustancia. “El área se encuentra asegurada. Hace presencia Secretaría de Salud”, indicó la entidad.

Por último, Bombero realizaron ventilación natural en el tercer y cuarto piso del edificio: “se realiza monitoreo de la atmósfera para verificar la disminución del olor que se presentaba. No se reportan personas lesionadas, se dan recomendaciones y se autoriza el ingreso a las instalaciones”, agregaron.

Le puede interesar: Secretaría de Educación anunció fecha de pago de salarios para profesores en Bogotá

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.