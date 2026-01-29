Secretaría de Educación anunció fecha de pago de salarios para profesores en Bogotá

4 mil docentes bajo el presupuesto del Distrito ya habían recibido su nómina. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, informó que tras el ingreso de los giros de la Nación este jueves, ya activaron los procesos internos para el pago de nómina a más de 29 mil docentes de colegios públicos y “puedan recibir sus pagos mañana temprano (30 de enero)”. Anuncio que reafirmó la Secretaría de Educación a través de un comunicado.

Pero la génesis de esta noticia empezó el pasado martes, cuando la entidad distrital aseguró que el Ministerio de Educación, con base en acuerdos entre Nación y Distrito, no giró en esta ocasión los recursos del Sistema General de Participaciones entre el 20 y 21 de cada mes, con el fin de que los profesores reciban su pago tres días antes del último día hábil del mes.

La discusión entre el propio ministro, Daniel Rojas y la secretaria de Educación, Isabel Segovia, se escaló a tal punto que las partes salieron con comprobantes en mano y actualización en tiempo real, respectivamente, de cómo se hicieron y recibieron los pagos.

Desde la cartera ministerial, compartieron una orden de pago que tenía como fecha de registro el 27 de enero. En ella se indica que la fecha máxima de pago es el jueves 29 de enero. “Hemos hecho el giro en los términos que la ley nos ordena. El pánico con tufo electoral que generó su secretaria para atacar en medios al gobierno nacional dista de la disposición para trabajar de manera articulada que acá menciona. Innecesario y malintencionado”, sentenció Rojas.

A su vez, Segovia respondió que “nadie ha dicho que incumplieron la ley, lo que están es incumpliendo acuerdos que afectan directamente a los maestros y sus familias (...) Ojalá el Ministerio de Educación no vuelva a incumplir el acuerdo con la Alcaldía”, concluyó.

La noticia se da en un contexto donde el calendario académico en Bogotá ya inició desde el pasado 26 de enero y 4 mil docentes, bajo el presupuesto del Distrito, ya habían recibido su nómina.

