¿Por qué TransMiCable lleva más de medio día sin servicio? Esto explicó el Distrito

Sistema de transporte aéreo por cable que opera en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La jornada de este viernes comenzó de forma atípica para miles de habitantes de Ciudad Bolívar. Desde las 4:30 de la mañana, hora habitual de inicio de operaciones, TransMiCable no pudo entrar en funcionamiento debido a una falla técnica que obligó a suspender completamente el servicio y dejó sin una de sus principales alternativas de transporte a los usuarios del sur de Bogotá.

A diferencia de otras interrupciones parciales registradas en años anteriores, en esta ocasión el sistema ni siquiera alcanzó a iniciar la operación comercial. La situación se ha prolongado durante gran parte del día mientras los equipos de mantenimiento trabajaban para identificar el origen de la novedad y restablecer el servicio en condiciones seguras. Según informó la Operadora Distrital de Transporte (ODT) La Rolita, la prioridad fue garantizar que el sistema pudiera volver a operar sin poner en riesgo a los pasajeros.

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¿Qué pasó?

En un comunicado divulgado este 3 de julio, La Rolita explicó que una “novedad técnica” impidió la apertura de la operación comercial desde el primer servicio del día.

La empresa señaló que los equipos de operación y mantenimiento permanecieron trabajando desde las primeras horas de la mañana para identificar la falla y corregirla “en el menor tiempo posible”, con el objetivo de reducir las afectaciones a los usuarios.

José Jácome, jefe de Mantenimiento de TransMiCable, indicó que la prioridad consistía en resolver la anomalía sin comprometer la seguridad de la operación y reiteró que el sistema únicamente volvería a funcionar cuando existieran todas las garantías técnicas para hacerlo.

No es la primera vez que el sistema suspende su operación

Aunque las interrupciones prolongadas son poco frecuentes, TransMiCable ya ha enfrentado episodios similares.

12 de marzo de 2020: el servicio fue suspendido durante varias horas por una falla en el sistema eléctrico que afectó la operación del cable.

26 de octubre de 2021: fuertes tormentas eléctricas obligaron a detener preventivamente el funcionamiento del sistema hasta que mejoraron las condiciones meteorológicas.

9 de noviembre de 2022: una revisión técnica extraordinaria ocasionó la suspensión temporal del servicio durante parte de la mañana.

Mayo de 2025: labores de mantenimiento correctivo y verificaciones técnicas obligaron a realizar cierres parciales y modificaciones en la operación durante varias horas.

En todos esos casos, TransMilenio explicó que las detenciones obedecieron a protocolos de seguridad, ya que los sistemas de cable aéreo cuentan con mecanismos automáticos que detienen la operación cuando detectan condiciones que pueden afectar la estabilidad del servicio.

¿Qué pasa cuando el cable deja de operar?

Cada vez que TransMiCable suspende su funcionamiento, TransMilenio activa planes de contingencia con rutas alimentadoras y servicios zonales para movilizar a los usuarios entre el Portal Tunal y los barrios altos de Ciudad Bolívar.

Sin embargo, los tiempos de desplazamiento suelen aumentar considerablemente debido a la compleja topografía de la localidad y a la alta demanda del sistema durante las horas pico.

Un sistema clave para la movilidad de Ciudad Bolívar

Desde su entrada en operación comercial en diciembre de 2018, TransMiCable se convirtió en uno de los proyectos de movilidad más importantes para el sur de Bogotá. El sistema cuenta con 3,34 kilómetros de longitud, conecta el Portal Tunal con el sector de Mirador del Paraíso mediante cuatro estaciones (Tunal, Juan Pablo II, Manitas y Mirador del Paraíso) y realiza el recorrido completo en aproximadamente 13 minutos, reduciendo en más de una hora los tiempos de viaje que anteriormente enfrentaban miles de habitantes de la localidad.

Actualmente, moviliza entre 22.000 y 24.000 pasajeros en un día hábil, supera los 45 millones de viajes acumulados desde su inauguración y opera con 163 cabinas, integradas tarifariamente al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Además de mejorar la conectividad de Ciudad Bolívar, el proyecto ha sido reconocido internacionalmente como un referente de movilidad urbana incluyente y sostenible por su impacto en una de las zonas con mayores dificultades de acceso de la capital.

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