Preacuerdo por homicidio en Transmilenio: condenarán a implicado a 17 años de cárcel

Kevin Leonardo Naranjo Lemus será condenado a 17 años y seis meses de prisión por su participación en el homicidio de Fredy Santiago Guzmán, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), asesinado el 15 de abril de 2026 durante un intento de hurto en una estación de TransMilenio contigua a la institución educativa, en el occidente de Bogotá. El procesado aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía, que fue aprobado por una juez de conocimiento.

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La participación atribuida a Naranjo Lemus no corresponde a la agresión con arma cortopunzante que causó la muerte del joven, sino a las maniobras que, según la investigación, permitieron escapar a los demás involucrados. En ese sentido, las pruebas recopiladas por el CTI establecieron que el procesado detuvo un bus articulado de TransMilenio para facilitar la huida de quienes habrían participado en el intento de hurto.

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Por estos hechos, Naranjo Lemus será condenado por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa. Cabe aclarar que si bien el preacuerdo ya fue avalado por la juez, la sentencia se conocerá formalmente el próximo jueves 29 de octubre.

Homicidio en la estación Minuto de Dios

El crimen ocurrió la noche del 15 de abril, cuando Fredy Santiago Guzmán esperaba un bus articulado en la estación Minuto de Dios para dirigirse a su residencia. En ese momento, de acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, al menos tres personas lo abordaron con la intención de quitarle su teléfono celular. Durante el intento de hurto, el estudiante recibió una herida con arma cortopunzante que posteriormente le causó la muerte.

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La investigación se concentró en establecer la participación de cada uno de los involucrados, incluida la actuación posterior al ataque que habría permitido la fuga.

En ese contexto, la Fiscalía señaló que Naranjo Lemus detuvo un articulado del sistema de transporte para facilitar que los otros participantes escaparan. Esa conducta fue la que las autoridades identificaron dentro de su intervención en los hechos, por los que ahora aceptó responsabilidad penal mediante el preacuerdo.

El caso había avanzado con la judicialización de Naranjo Lemus, a quien una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó homicidio y hurto calificado en grado de tentativa, ambas conductas agravadas. En ese momento, el procesado no aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó enviarlo a prisión mientras avanzaba el proceso.

Así las cosas, con el preacuerdo aprobado, Naranjo Lemus aceptó su participación en el crimen y recibirá una condena de 17 años y seis meses de prisión, cuya lectura está prevista para el 29 de octubre.

El otro procesado

La investigación también llevó a la judicialización de Harold Figueroa Ballén, quien permanece privado de la libertad por su presunta participación en los mismos hechos. Sin embargo, la Fiscalía no precisó en su más reciente comunicado si Figueroa Ballén ha llegado a un preacuerdo ni cuál es el estado actual de su proceso.

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