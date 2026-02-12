Pago de impuestos en Bogotá 2026: fechas clave, descuentos y nuevas formas de pago

Para este año, el Distrito mantiene incentivos para quienes pagan antes de las fechas límite: • Predial: 10 % de descuento hasta el 17 de abril • Vehículos: 10 % de descuento hasta el 15 de mayo • Descuento adicional del 1 % para quienes autoricen la notificación electrónica en la Oficina Virtual Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Con nuevas plataformas digitales, más puntos de atención y facilidades de pago, la Secretaría Distrital de Hacienda busca que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones de forma más ágil y sin filas.

Para 2026, el Distrito reforzó sus canales virtuales y presenciales, amplió los medios de pago y mantuvo los descuentos por pago anticipado., en un esfuerzo por fortalecer la cultura tributaria y garantizar recursos para inversión social y obras públicas.

Pago en línea sin salir de casa

Uno de los principales avances es que los ciudadanos pueden pagar sus impuestos sin necesidad de contar con la factura física. A través del portal de la Secretaría de Hacienda y del botón “Pagos Bogotá”, los contribuyentes pueden consultar y cancelar el predial y el impuesto de vehículos solo con el tipo y número de documento y el chip del predio o la placa del vehículo.

Este sistema permite realizar pagos desde cualquier lugar con conexión a internet, sin intermediarios y de manera segura.

Fechas clave para el pago de impuestos

Impuesto predial

17 de abril: plazo para acceder al 10 % de descuento por pago anticipado

10 de julio: fecha límite para pagar sin descuento ni intereses

Pago por cuotas del predial (SPAC)

Declaración: hasta el 8 de mayo

Cuota 1: 5 de junio

Cuota 2: 14 de agosto

Cuota 3: 2 de octubre

Cuota 4: 4 de diciembre

Impuesto de vehículos

15 de mayo: plazo para acceder al 10 % de descuento por pago anticipado

24 de julio: fecha límite para pagar sin descuento

Pago por cuotas de vehículos

Declaración: hasta el 12 de junio

Cuota 1 : 3 de julio

Cuota 2: 4 de septiembre

Fechas clave para obtener descuentos

Para 2026, el Distrito mantiene los incentivos por pronto pago:

Impuesto predial: 10 % de descuento hasta el 17 de abril.

Impuesto de vehículos: 10 % de descuento hasta el 15 de mayo.

Después de estas fechas, los pagos se podrán realizar sin descuento hasta los plazos establecidos, y posteriormente comenzarán a generar intereses.

Nuevos medios de pago

Desde este año, los impuestos se pueden cancelar con:

Tarjetas débito y crédito de cualquier banco (Visa y Mastercard).

Billeteras digitales como Daviplata y Dale.

PSE y canales bancarios virtuales.

Datáfonos en puntos especializados.

Por ahora, el pago con tarjeta (débito o crédito) está disponible en los puntos de atención especializada de la calle 114 con carrera 19 y en Plaza de las Américas. La Secretaría informó que espera ampliar este servicio a más sedes.

¿Qué muestra la factura de impuestos?

Las facturas incluyen ahora un mensaje explicativo sobre cómo se invierten los recursos públicos. Por cada 100.000 pesos recaudados, el Distrito destina:

40.000 pesos a salud y educación.

28.000 pesos a vías y transporte.

8.800 pesos a seguridad y desarrollo local.

7.500 pesos a acción climática.

6.400 pesos a población vulnerable.

4.500 pesos a cultura y deporte.

4.300 pesos a vivienda.

La intención es fortalecer la transparencia y el vínculo entre el pago de impuestos y los servicios que recibe la ciudadanía.

¿Habrá amnistías para morosos?

La Secretaría aclaró que actualmente no hay amnistías vigentes. Cualquier beneficio de este tipo depende del Concejo de Bogotá. La recomendación es acercarse a los puntos de atención para negociar acuerdos y evitar procesos de embargo.

Recomendaciones para evitar fraudes

La Secretaría recordó que ningún trámite tiene costo. Ningún funcionario está autorizado para cobrar por descargar facturas, hacer gestiones o brindar asesorías.

Toda la información oficial está disponible en los canales institucionales. Cualquier cobro irregular debe ser reportado.

Desde la Secretaría Distrital de Hacienda reiteraron que, por ahora, no habrá amnistías para los contribuyentes en mora y pidieron no dejar los pagos para última hora, con el fin de evitar congestiones en los canales de atención.

Asimismo, insistió en la importancia de fortalecer la cultura tributaria como base para la sostenibilidad de la ciudad. Según la entidad, el recaudo permite financiar obras, servicios y programas sociales, en un contexto en el que Bogotá cuenta actualmente con más de 1.200 frentes de obra activos en distintos puntos del territorio.

