Preparan implosión de puentes en Calle 13: conozca horarios y vías cerradas

La ciudad se prepara para uno de los momentos más simbólicos de su transformación urbana. El próximo domingo 12 de octubre, los puentes vehiculares de la avenida de Las Américas con calle 13, en Puente Aranda, serán demolidos mediante una implosión controlada, la primera de su tipo en la historia de Bogotá.

El alcalde Carlos Fernando Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, confirmaron que esta operación marcará el inicio de las obras del Tramo 1 de la nueva Calle 13, proyecto que promete cambiar la movilidad del suroccidente de la capital. “La transformación de Bogotá no para. Si hubiéramos hecho una demolición tradicional, habría tomado un año más”, explicó Galán.

Durante el procedimiento —que durará apenas 12 segundos— se detonarán más de 4.550 perforaciones cargadas con indugel, un gel industrial diseñado para demoliciones seguras y precisas. Los 7.900 metros cúbicos de material resultante se reutilizarán en la misma obra.

La implosión no solo simboliza el fin de una estructura de 45 años, sino el inicio de una megaobra de tres niveles:

Primer nivel , una glorieta de 200 metros de diámetro para tráfico mixto.

Segundo nivel , exclusivo para TransMilenio , conectando Las Américas con la nueva Calle 13.

Tercer nivel, dos puentes de 520 metros para vehículos particulares.

El IDU aseguró que la jornada será segura. A partir de las 7:00 a. m. se realizará la evacuación de los vecinos y el ahuyentamiento de aves en la zona.

Se establecieron tres anillos de seguridad: uno de 50 metros sin presencia humana ni animal; otro de 100 metros con evacuación total; y un tercero de 150 metros solo para personal autorizado.

Por razones de seguridad y movilidad, desde las 11:30 p. m. del sábado 11 de octubre hasta las 4:00 a. m. del martes 14, estarán cerradas varias vías principales, entre ellas la avenida de Las Américas, la calle 13, la carrera 50 y parte de la calle 6.

Cierres y tránsito

Durante el fin de semana de la implosión, se implementará un Plan de Manejo de Tránsito que iniciará el sábado 11 de octubre a las 11:30 p. m. y finalizará el martes 14 de octubre a las 4:00 a. m.

Las siguientes vías estarán cerradas:

Av. de las Américas entre carreras 53f y 45

Av. calle 13 entre carreras 54 y 43

Carrera 50 entre calles 17 transversal 49

Av. calle 6 desde carrera 47

Las ciclorrutas del sector

La nueva intersección de Puente Aranda incluirá además tres pasos peatonales semideprimidos, dos kilómetros de ciclorruta y más de 100.000 metros cuadrados de espacio público.

