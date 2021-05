¡Prepárese! Más de 30 barrios de Kennedy y Bosa no tendrán agua por 24 horas

Por obras de reparación sobre la avenida Primero de Mayo, se harán cortes a partir de las 10 de la mañana de este martes 1 de diciembre, que se restablecerán hasta miércoles.

Por obras de reparación que se harán a la red matriz, bajo la avenida Primero de Mayo con avenida Villavicencio, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que a partir de las 10: 00 a.m. de este martes 1 de diciembre y por 24 horas habrá cortes del servicio en 30 barrios de las localidades de Bosa y Kennedy.

Los sectores que no tendrán agua se encuentran desde la calle 38C Sur hasta la calle 60 Sur entre carrera 78I y el Río Bogotá. Es decir que los barrios afectados son: Ciudad Kennedy, El Olivo, Villa Nelly, El Amparo, Britalia, Tintalito, El Rosario, Patio Bonito, Calandaima, Los Almendros, El Jazmín, Ciudad de Cali, Dindalito, Altamar, Brasilia, Chicalá, Amaru, Alfonso López, Pastranita, Casa Blanca, Manuel Mejía, Villa De Zarzamora, El Regalo, Parcelaciones El Corso, Brasil El Porvenir, Brasil II, La Arboleda, Betania, Las Margaritas, Parcelaciones El Porvenir, Osorio XII, Villa Los Comuneros y Portal Las Américas.

Durante la jornada de mantenimiento, se prestará el servicio alterno de carrotanques que se podrán solicitar en la línea 116, cuya atención se priorizará para centros de salud y lugares de alta concentración de público. De igual manera, se recomienda a los habitantes de la zona señalada, llenar tanques de reserva y abastecerse de agua suficiente para el tiempo que durarán los trabajos.

Por otro lado, el Acueducto informó que a partir de este lunes 30 de noviembre y durante todo diciembre estarán fuera de servicio los puntos presenciales de la entidad en la avenida Suba No. 118 – 53, carrera 7 No. 33 -53, Av. Calle 24 No. 37-15, carrera 19 C No. 55 Sur 64 y en el Centro Comercial Unisur (Soacha).

Ante ello, los servicios se prestará a través de su página www.acueducto.com.co y la Acualínea 116, así como continuarán habilitadas las sedes Supercade CAD, Américas, Bosa y 20 de Julio.