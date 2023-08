Presentadora denuncia robo de “pinchallantas” en Bogotá: “esto me tiene cansada”

Zahira Benavides es presentadora de entretenimiento del Canal RCN. Foto: @ zahira.tv

La presentadora de entretenimiento de RCN Zahira Benavides, relató que fue víctima nuevamente de la modalidad de estafa de los “pinchallantas”, que se ha vuelto recurrente en Bogotá. Así mismo hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas en contra de estas acciones criminales.

Benavides relató la forma como sucedió su último “pinchazo” mientras iba en su carro por una de las calles de la capital. “Resulta que venía por la 30 sentido sur-norte, antes de llegar al cruce para ir a Paloquemao, venía bajando por un puente y se me estalló una llanta. Al segundito tenía un montallantas ¡Qué casualidad! Entonces ‘pinchadísima’. Ellos, muy amables, te ven una mujer sola y te atienden”, contó.

Según sigue la historia, entre tres personas que la atendieron le ayudaron a bajar la llanta “pinchada” mientras le echaban agua y poco a poco fueron descubriendo seis “pinchazos”. También le ofrecieron parches que iban desde los 10 mil hasta los 35 mil pesos. Ella asegura que escogió el más costoso, puesto que le habían dicho que era el de mayor calidad. Según sus cuentas, entregó 220 mil pesos, ya que pagó uno adicional a 10 mil.

“Del susto, de los nervios pagué esa plata y me fui asustada del lugar. Pero oh sorpresa, que esos parches no me dieron para llegar ni al noticiero.... Llegué a mi casa y otra vez pinchada la misma llanta. En el montallantas número dos, me ‘despinchan’ y me muestran todo el horror que habían hecho”, agrega, mientras muestra un video donde estaban pegados los parches.

Los “pinchallantas” en Bogotá

Además de la esta historia que contó la presentadora, también aseguró que “llevo mes y medio parchando mi carro. En el mes pasado, en julio, estuve pinchada en la Boyacá hacia el norte, luego en agosto también pinchada en la Boyacá. Hablo con mis compañeros y a todos ellos les ha pasado lo mismo”, agregó en sus historias.

Además pidió que ayuda a las autoridades para que contrarresten esta situación. “De verdad no puede seguir pasando esta situación. Qué casualidad, te pinchas y ahí mismo el montallantas. Por favor investiguen este caso por favor”, indicó.

Las denuncias sobre esta modalidad de estafas se han vuelto recurrentes en al ciudad. La forma en que operan es colocando clavos en las llantas de los carros mientras están detenidos en los trancones que se forman en diferentes calles de la ciudad. Al momento de arrancar se pinchan y deben buscar un montallantas cercano para arreglar el vehículo donde suceden casos similares a los de la presentadora.

