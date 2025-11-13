Presupuesto 2026: proponen recorte a la Secretaría de la Mujer pese a alza de violencia

De acuerdo con cifras oficiales denunciadas en el Concejo, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 38.214 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 27.373, es decir, el 71%, tuvieron como víctima a una mujer. Foto: Óscar Pérez - Óscar Pérez

En medio del panorama de repunte en los casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, desde el Concejo de Bogotá advirtieron que el Distrito planea reducir el presupuesto de la Secretaría de la Mujer en 2026. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y septiembre de este año se registraron 38.214 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 27.373 (71,9%) tuvieron como víctimas a mujeres.

La comparación con el mismo periodo de 2024 muestra un incremento de 4.796 casos, un aumento que, según el concejal Julián Sastoque, denunciante de la situación, debería ser suficiente para reforzar —y no debilitar— las políticas de atención y prevención de las violencias de género. “Es increíble que ante esta realidad, el alcalde Galán pretenda aplicar un sensible recorte presupuestal a la Secretaría de la Mujer”, señaló el cabildante.

El proyecto de presupuesto 2026 presentado por la Administración Distrital plantea una reducción de 3.000 millones de pesos para esta entidad, encargada de coordinar los programas de atención integral a víctimas y de promover acciones de prevención de violencias basadas en género. Para el concejal, la medida “refleja una desconexión total con la realidad de las mujeres que habitan la ciudad”.

El recorte ocurre en un contexto de creciente preocupación por la capacidad institucional de Bogotá para responder ante las violencias domésticas y sexuales. Incluso organizaciones que velan por los derechos de las mujeres han advertido insistentemente que los puntos de atención de la Secretaría ya operan al límite, con recursos limitados y demoras en la atención de casos urgentes debido, precisamente, a la alta demanda de los servicios.

La discusión del presupuesto 2026 iniciará en los próximos días en el Concejo de Bogotá, donde se anticipa un debate intenso sobre las prioridades de gasto social. Mientras tanto, el contraste entre las cifras de violencia y los ajustes financieros del Distrito abre una pregunta incómoda para la administración: ¿cómo enfrentar una crisis que crece con menos recursos para quienes deben combatirla?

