Antes de que Bogotá reciba el 2027, el Concejo tendrá que resolver una pregunta que atraviesa buena parte del funcionamiento de la ciudad: cómo financiar el Metro, los colegios, la salud y los programas sociales mientras el Distrito destina una porción importante de sus recursos a pagar deuda y a sostener el transporte público. Dicha discusión, como todos los años, se libra a través de la aprobación del presupuesto que la administración distrital radica ante el concejo para su aprobación y posterior ejecución.

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La cifra que dejó la alcaldía de Galán sobre la mesa para esta oportunidad es de COP 42,7 billones, esto es, el presupuesto más alto que ha propuesto la ciudad y, además, el último del actual gobierno. Sin embargo, el tamaño de la bolsa solo es la punta del iceberg de las tensiones que ya aparecieron en el debate.

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Por ejemplo, de la cantidad propuesta, COP 3,8 billones irían al servicio de la deuda y más de $3,6 billones podrían concentrarse en cubrir el déficit del sistema de transporte público, es decir, Transmilenio, a través del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

De momento, aunque el proyecto fue radicado el 3 de noviembre como Proyecto de Acuerdo 964 de 2026, solo hasta este 23 de noviembre la secretaría de Hacienda tuvo la oportunidad de socializar el proyecto, puesto que el Concejo debía resolver impedimentos y recusaciones que habían frenado temporalmente el trámite.

Una bolsa grande, pero con recursos comprometidos

Para comenzar a desglosar la discusión, es relevante dar un vistazo a las obligaciones que la ciudad tiene a futuro. En este sentido, del total de los COP 42,65 billones, COP 33,2 billones se destinarían a inversión, COP 5,7 billones al funcionamiento de las entidades distritales y COP 3,8 billones al servicio de la deuda.

La mayor parte del dinero (COP 33,2 billones), entonces, estará proyectada para obras y programas. Aun así, no todo ese margen es libre, ya que parte de los recursos responde a compromisos de infraestructura, obligaciones financieras y servicios que deben seguir operando, como colegios, hospitales, subsidios, alimentación escolar, seguridad y transporte público.

De los $42,7 billones propuestos para 2027, el 77,9 % iría a inversión, mientras que $3,8 billones se destinarían al servicio de la deuda.

Los ingresos, asimismo, también tienen fuentes distintas. El proyecto calcula COP 32,18 billones en ingresos corrientes para las arcas de la ciudad, que incluyen impuestos y transferencias, y COP 10,47 billones en recursos de capital. Esta última categoría reúne, entre otras fuentes, operaciones financieras, rendimientos y recursos de crédito. Bajo esta misma línea, la Administración sostiene que el presupuesto permitirá cerrar las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

El costo de sostener TransMilenio entra al centro de la discusión

Movilidad es el segundo sector con más recursos en la propuesta, con COP 6,8 billones. Allí aparecen la Primera Línea del Metro, las troncales alimentadoras, la avenida Calle 13, el corredor de la carrera Séptima y el mantenimiento de la malla vial.

Pero una parte importante de esa bolsa no se destinaría a una obra nueva. La concejala Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, alertó que el presupuesto contempla más de COP 3,6 billones para el Fondo de Estabilización Tarifaria, FET, el mecanismo con el que el Distrito cubre la diferencia entre el costo real de operar el transporte y el valor que pagan los usuarios.

Según sus cálculos, esa partida representaría más de la mitad de la inversión prevista para el sector movilidad. De igual forma, Sánchez afirmó que TransMilenio respondió que todavía elaboraba las proyecciones oficiales definitivas de costos, demanda, ingresos tarifarios y necesidades de financiación para 2027.

La proyección de más de $3,6 billones para el Fondo de Estabilización Tarifaria equivaldría a cerca de la mitad de los recursos previstos para movilidad. La cifra sigue en discusión.

El asunto es sensible porque el FET permite evitar que todo el costo operativo del sistema recaiga de inmediato sobre los pasajeros. Al mismo tiempo, su tamaño reduce el margen disponible dentro de la movilidad para otras necesidades. El Concejo tendrá que revisar si la cifra está suficientemente sustentada y cómo se articula con las inversiones previstas para Metro, troncales y vías.

¿Qué se está pagando y qué se proyecta financiar?

Los COP 3,8 billones destinados al servicio de la deuda son otro de los focos del debate. Esa cifra no significa que el Distrito esté pidiendo un nuevo cupo de endeudamiento por ese valor. Se trata de recursos previstos para cumplir obligaciones vigentes, sus operaciones asociadas y desembolsos pendientes de 2026 o programados para 2027.

La distinción parece técnica, pero cambia el sentido de la discusión. Lo anterior, en tanto el saldo de deuda es lo que Bogotá ya debe; el servicio de la deuda es lo que deberá pagar durante una vigencia; mientras que un cupo de endeudamiento es el límite autorizado para contratar nuevos créditos.

Al 30 de septiembre de 2026, la deuda pública de la Administración Central alcanzaba $15,76 billones, según el Libro Cero que acompaña el proyecto. En ese mismo documento, el Distrito reportó que el resultado neto de las operaciones de financiamiento para 2027 sería positivo en $2,3 billones: es decir, que los desembolsos previstos superarían las amortizaciones de capital.

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La capital, entre tanto, cuenta con un cupo de endeudamiento autorizado por el Acuerdo 939 de 2024. Ese acuerdo aprobó hasta COP 9,59 billones para la Administración Central y otros COP 3,55 billones para establecimientos públicos y TransMilenio. El cupo no equivale al saldo de la deuda, pero sí define la capacidad máxima que tiene el Distrito para contratar créditos dentro de las condiciones legales y presupuestales.

La Administración defiende que la deuda se mantiene dentro de los límites de sostenibilidad. El Confis aprobó para 2027 una meta de balance primario de -0,4 % del PIB de Bogotá y proyectó excedentes desde 2028. No obstante, esa senda financiera incluye supuestos relevantes, entre ellos cerca de $1,3 billones esperados por la reforma tributaria distrital aprobada este año.

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Educación, salud y seguridad concentran otra parte de la apuesta

El proyecto no se limita a movilidad, hay otros rubros que recibirán partidas relevantes. Educación, en primer lugar, tendría la mayor asignación, con COP 9,1 billones que le permitirán sostener la inversión en programas como Jóvenes a la E; por otro lado, a esta cartera le seguirían en inversión movilidad, con COP 6,8 billones, y salud, con COP 5,4 billones.

Educación, movilidad y salud concentran las mayores asignaciones del presupuesto distrital para 2027, según el proyecto radicado ante el Concejo.

Asimismo, Integración Social tendría COP 2,4 billones; Hábitat, COP 1,9 billones; Cultura, COP 1,3 billones y Seguridad, Convivencia y Justicia, COP 1,1 billones. En este último sector, la propuesta incluye recursos para la operación del C4 y para avanzar en estaciones de bomberos en Caobos Salazar, Garcés Navas, Suba, Restrepo y Ferias.

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Para hábitat, la Administración plantea más de 17.000 subsidios de soluciones habitacionales y más de 1.000 mejoramientos de vivienda. En cultura, los recursos contemplan la Unidad Deportiva El Salitre, el Planetario, BibloRed y los Festivales al Parque.

Los ingresos que el Distrito espera recaudar

La propuesta presupuestal se apoya en una expectativa favorable sobre la economía bogotana. El Marco Fiscal de Mediano Plazo señala que la ciudad creció 3,5 % en 2025, frente al 2,6 % nacional, y proyecta un crecimiento de 2,9 % para 2026.

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Hacienda sostiene que ese comportamiento ha permitido un recaudo superior al previsto. El proyecto también incorpora $1,08 billones vinculados al Acuerdo por una Ciudad Inteligente, aprobado por el Concejo, como recursos que ayudarían a sostener el nivel de inversión de 2027.

Esas proyecciones serán parte de la discusión porque los ingresos esperados determinan qué tan viable resulta el presupuesto. Si el recaudo, los recursos de capital o los supuestos asociados a la reforma tributaria cambian, el margen para ejecutar obras y programas también puede modificarse durante la vigencia.

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Un presupuesto que también abre disputas territoriales

El debate no solo está marcado por las cifras generales. Los concejales también buscan incluir prioridades concretas de sus territorios y sectores. Rolando González, presidente de la Comisión de Hacienda, propuso que la discusión considere proyectos como el malecón del río Bogotá, la avenida Suba-Cota, la recuperación de escenarios deportivos y estrategias de promoción turística. Estas peticiones no son todavía apropiaciones aprobadas, sino asuntos que entran a la negociación y al análisis político del presupuesto.

Mientras tanto, los ponentes Juan Manuel Díaz, Julián Uscátegui y Samir Abisambra tendrán que presentar el informe para el primer debate. La discusión había quedado suspendida el 19 de noviembre por recusaciones e impedimentos; la plenaria resolvió esos asuntos el 21 de noviembre y habilitó a los cabildantes involucrados para participar en la votación.

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El presupuesto de Bogotá 2027 definirá cuánto dinero llegará a los proyectos que la ciudad ve todos los días —el Metro, TransMilenio, los colegios, los hospitales o la seguridad—, pero también cuánto espacio queda después de pagar sus compromisos financieros. Esa tensión, más que el tamaño histórico de la cifra, será el corazón del debate en el Concejo.

En minutos la Secretaria de @HaciendBogota @CadenaAnaMa presentará ante la comisión de Hacienda del @ConcejoDeBogota el proyecto de #PresupuestoBogotá2027



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