Primera persona quemada por pólvora en Bogotá: resultó lesionada en un ojo

La lesión ocurrió a causa de observar chispitas mariposa.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Bogotá ya se registró el primer caso de quemado por pólvora para esta temporada decembrina, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

La persona lesionada es una mujer de 33 años, quien resultó herida en su cara y ojo, al observar el uso de chispitas mariposa. El accidente ocurrió en un barrio de la localidad de Usme y las consecuencias fueron de consideración, pues tuvo daño ocular y quemaduras de primer grado.

Lea más: Pólvora y fuego: ¿Por qué diciembre es el mes más peligroso para los hogares bogotanos?

De acuerdos con cifras recopiladas por la Secretaría de Salud, el año pasado en la temporada de diciembre 2024-2025, se registraron 146 quemados por pólvora, un aumento del 15 %, de los cuáles 43 fueron menores de edad y 15 menores de 5 años. Los artefactos más peligrosos fueron los voladores, que dejaron 53 afectados (37%), seguido por los totes (15%) y los volcanes (10%).

“Tuvimos quemados en cara, ojos, manos y amputaciones. Cualquier forma de pólvora es insegura, ni las chispitas, ni los totes”, advirtió el subsecretario, Julián Fernández.

Le puede interesar: Recorrido navideño Tren de la Sabana 2025: horarios, paradas especiales y cupos limitados

La entidad distrital mantiene las alertas en Salud para tres períodos críticos de estas festividades: el 7 de diciembre, Día de Velitas; 24 y 25 de diciembre, Navidad; y 31 y 1 de enero, Año Nuevo. “No manipulemos pólvora y si lo hacen y ocurre una lesión, por ejemplo de un menor, ir a un centro de salud, porque ocultarlo es un agravante y segundo puede complicarse y terminar en una amputación”, sentenció Fernández.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.