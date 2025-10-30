Motociclistas protestan ante restricción de parrillero y circulación por Halloween

Motociclistas con parrillero. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la madrugada y mañana de este jueves, algunas vías principales de Bogotá presentan bloqueos por parte de gremios de motociclistas, quienes manifiestan su rechazo por la expedición del decreto 528 que ordena la restricción temporal de su movilidad durante el puente festivo de Halloween.

LEA: Restringen parrillero y circulación de motos en Bogotá por Halloween. Detalles acá

“Entendible el tema de esas caravanas horribles que se inventaron, pero también somos muchas las personas que nos desplazamos en moto por toda la ciudad trabajando hasta tarde”. “Es decir, ¿no puedo llevar a mi pareja al trabajo? ¿No puedo trabajar horas extra? ¿Tengo que coger un transporte público y durar 3 horas en el para movilizarme?”. “Pésima medida. Lo que debe restringirse son los inventos de “caravanas”, en lugar de afectar la movilidad de cientos de miles que sí usan su moto como un medio de transporte".

Lea más: Nuevo puente curvo en la Av. 68 con calle 26 ya está en servicio

Sin embargo, grupos en redes sociales como ‘Piques Colombia St’, publicaron en su cuenta de Instagram, la convocatoria de rodada para este jueves a las 8:30 de la noche.

¿De qué trata la medida?

El decreto 528 del 29 de octubre, ordena que desde la medianoche de este jueves 30 de octubre hasta las 11:59 p. m. del lunes 3 de noviembre, se prohíbe el tránsito de motociclistas con parrillero en la ciudad.

Asimismo, restringe totalmente la movilidad de motos durante el puente festivo entre las 8:00 de la noche y hasta las 5 de la mañana, en los corredores principales de:

Autopista Norte

Autopista Sur

NQS

Avenida Boyacá

Avenida Ciudad de Cali

Avenida Primero de Mayo

Avenida de las Américas

Avenida Suba

Calle 26

Calle 80

Carrera Séptima

Carrera 68

Avenida Centenario

Avenida Guayacanes

Avenida Esperanza

Avenida Villavicencio

Avenida Circunvalar

Calle 53

Calle 63

Carrera 60

La medida no aplica para:

Motos de la Fuerza Pública o de organismos de emergencia

Transporte de personas con discapacidad

Servicios de mensajería o domicilios plenamente identificados

Vehículos que apoyen el mantenimiento o control del SITP

Cabe recordar que quienes incumplan la restricción se exponen a una multa de $604.100 y a la inmovilización de la moto, según la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito.

¿Por qué se expidió el Decreto?

Entre 2022 y 2024, los puentes de Halloween dejaron 16 víctimas fatales, de las cuales 8 de cada 10 eran motociclistas. La mayoría de los siniestros ocurrieron entre las 10:00 p. m. y las 4:00 a. m., horas en las que también se registraron aumentos en homicidios y hurtos cometidos con motocicletas.

Le puede interesar: Encuesta dice que alcalde de Bogotá es el segundo mejor de Suramérica ¿qué opina?

Señala la Alcaldía que la restricción busca proteger la vida y reducir riesgos asociados a las llamadas “rodadas del terror”, eventos informales que en años anteriores generaron accidentes y alteraciones al orden público.

“Los comportamientos de algunos actores viales durante esta fecha, han terminado por ser abusivos de las normas y con comportamientos que ponen en riesgo la vida y convivencia de los demás ciudadanos”, manifestó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Asimismo, lo recalcó el alcalde, Carlos Fernando Galán. “Es una medida de choque y temporal que se tomó cuando tuvimos la información suficiente y busca preservar el orden en la ciudad durante este fin de semana”.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.