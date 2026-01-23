Prófugo por homicidio atacó a su expareja en Kennedy y fue enviado a prisión

Las autoridades establecieron que el detenido se encontraba prófugo de la justicia. Al hombre le había sido revocada una medida de prisión domiciliaria que cumplía por el delito de homicidio, situación que derivó en la expedición de una orden de captura vigente al momento de los hechos. Foto: Mebog

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La captura de un hombre de 34 años en la localidad de Kennedy, señalado de atacar brutalmente a su pareja sentimental con un pico de botella, volvió a poner en evidencia el grave y preocupante panorama de riesgos que enfrentan las víctimas de violencia intrafamiliar en la capital del país, particularmente las mujeres.

En contexto: Cerca de la mitad de los homicidios de mujeres en Bogotá no se tipifican como feminicidios

El arresto fue realizado por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, mediante orden judicial, por el delito de violencia intrafamiliar agravada. La investigación se originó a partir de hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2025, cuando el hoy detenido habría agredido físicamente a su pareja, causándole múltiples heridas con el pico de una botella.

Según el dictamen médico, la víctima sufrió cuatro lesiones en el pecho, dos en el brazo izquierdo y una en el brazo derecho, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital de Kennedy. Las autoridades confirmaron que las heridas comprometieron seriamente su integridad y pusieron en riesgo su vida.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el ataque no fue un hecho aislado. La víctima denunció haber recibido amenazas reiteradas por parte del agresor, quien, según su relato, manifestaba de manera constante su intención de atentar contra su vida.

Un agresor con medida judicial incumplida

Durante el procedimiento de captura, las autoridades establecieron que el detenido se encontraba prófugo de la justicia. Al hombre le había sido revocada una medida de prisión domiciliaria que cumplía por el delito de homicidio, situación que derivó en la expedición de una orden de captura vigente al momento de los hechos.

Además, registra antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por los delitos de fuga de presos y hurto, historial que, además de poner en evidencia las fallas en el seguimiento y control de personas con alto riesgo de reincidencia, da cuenta del riesgo que corría la mujer víctima de agresión, máxime con los antecedentes de agresión y amenazas.

Finalizadas las diligencias judiciales que le siguieron a la captura, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario, mientras avanza el proceso en su contra por violencia intrafamiliar agravada y los demás delitos ya mencionados.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.