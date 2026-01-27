Logo El Espectador
Bogotá

Programa de Ingreso Mínimo Garantizado arranca en 2026 con jornada clave en Suba

El programa Ingreso Mínimo Garantizado inicia su recorrido de 2026 en Suba con dos días de atención directa para resolver dudas, acceder a bancarización y conocer otros beneficios distritales.

Redacción Bogotá
27 de enero de 2026 - 09:35 p. m.
Durante la actividad, los asistentes podrán recibir acompañamiento para la apertura de billeteras digitales habilitadas, así como asesoría directa de operadores financieros, con el objetivo de facilitar la recepción de los recursos de manera ágil y segura.
Foto: Secretaría de Integración social
Con el inicio de 2026, la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) vuelve a las localidades de Bogotá con jornadas presenciales de atención ciudadana. La primera del año se realizará en Suba, los próximos martes 27 y miércoles 28 de enero, en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Tibabuyes, ubicado en la calle 144 No. 136A-65, barrio Bilbao.

La jornada se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., y está dirigida a personas beneficiarias del programa que requieran orientación sobre las transferencias monetarias, resolver inquietudes sobre los componentes de la estrategia o adelantar procesos de bancarización.

Durante la actividad, los asistentes podrán recibir acompañamiento para la apertura de billeteras digitales habilitadas, así como asesoría directa de operadores financieros, con el objetivo de facilitar la recepción de los recursos de manera ágil y segura.

Además, la jornada contará con la participación de distintas entidades distritales y una muestra de emprendedores locales, como parte de la apuesta por fortalecer el tejido económico de la comunidad.

Los ciudadanos también podrán acceder a información sobre otros beneficios, como el programa de pasajes gratis en TransMilenio y la personalización de tarjetas TuLlave para personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y quienes pertenecen a los grupos A y B del Sisbén IV en Bogotá.

Con esta jornada, Ingreso Mínimo Garantizado abre el calendario de atención de 2026 con una apuesta por llevar la política social al territorio. Más allá de las transferencias, el programa busca que los beneficiarios accedan a información clara, acompañamiento institucional y herramientas para recibir los apoyos de manera segura y sin intermediarios.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
