Prográmese este domingo: yoga, danza y música en vivo en el Planetario de Bogotá

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Quienes busquen un plan distinto para despedir agosto tendrán una opción en pleno centro de Bogotá. El Planetario de Bogotá realizará este domingo 30 de agosto una nueva edición de “Flow con las estrellas”, una experiencia que combinará power yoga, ecstatic dance y sonidos en vivo bajo el domo.

La jornada tendrá dos sesiones, a las 8:30 a. m. y a las 10:30 a. m., y propone empezar el día entre ejercicio, respiración, música y movimiento libre.

La actividad comenzará con una práctica dinámica de power yoga, enfocada en activar el cuerpo, y continuará con una sesión de ecstatic dance, una modalidad de danza libre en la que los participantes siguen el ritmo de la música sin una coreografía establecida.

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Del yoga a la danza bajo el domo

La propuesta busca sacar estas prácticas de sus escenarios habituales y llevarlas al ambiente inmersivo del Planetario.

Después de la sesión de yoga, la música en vivo acompañará el espacio de danza, con una experiencia enfocada en el movimiento, la relajación y la desconexión de la rutina.

La actividad hace parte de la Franja de Bienestar del Planetario, que combina prácticas corporales con la experiencia visual y sonora del escenario astronómico.

¿Cuándo y dónde será?

“Flow con las estrellas” se realizará este domingo 30 de agosto de 2026 en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26B #5-93.

Habrá dos horarios disponibles: 8:30 a. m. y 10:30 a. m. La experiencia está recomendada para mayores de 12 años y requiere boletería para ingresar.

Así, el Planetario propone cerrar el mes de una manera poco convencional: hacer yoga, bailar libremente y escuchar música en vivo bajo uno de los domos más reconocidos de Bogotá.

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