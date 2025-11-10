Exequias de bombero Carlos Rozo: El Colegio le dará este martes el último adiós

Fallecimiento del Subteniente Carlos Andrés Rozo. Foto: Redes Sociales

El municipio de El Colegio se reunirá este martes en la Villa Olímpica para darle el último adiós al teniente de Bomberos, Carlos Andrés Rozo, quien falleció en medio de las labores de búsqueda de la niña Shairin Tovar Quintero, de 11 años, que fue arrastrada el pasado 3 de noviembre, por una creciente del Río Blanco, en el municipio de Gutiérrez (Cundinamarca)

Rozo, quien era el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio y miembro del Grupo Especializado de Búsqueda y Rescate Acuático, se trasladó para apoyar las labores de búsqueda. El 6 de noviembre también fue arrastrado por la corriente. Tras dos días de búsqueda, lo encontraron sin vida el sábado 8 de noviembre.

“Con profundo dolor lamento informar el fallecimiento de Carlos Andrés Rozo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Colegio, quien perdió la vida en cumplimiento del deber mientras atendía una emergencia”, dijo el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos.

Ante la tragedia, la Alcaldía Municipal de El Colegio dispuso las instalaciones de la Villa Olímpica para la realización de las honras fúnebres, que llevarán a cabo hasta este martes, 11 de noviembre. A las 3:00 de la tarde harán una misa en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, antes de su inhumación en el cementerio local.

Se conoce que su cuerpo fue encontrado en zonas aledañas a Peñalisa. Mientras, las labores de búsqueda de la menor continúan.

Búsqueda de la menor:

La niña Shairin Tovar Quintero desapareció el lunes 3 de noviembre, cuando una creciente súbita la arrastró junto a otra menor de 8 años, que fue rescatada con vida por la comunidad. El gobernador Jorge Emilio Rey informó que los equipos de Ubaque, Fómeque y Guayabetal realizan monitoreo constante del río y coordinación con el Puesto de Mando Unificado.

El cuerpo de Bomberos de Gutiérrez inicialmente no participó en la operación, debido a que el convenio con la alcaldía se encuentra inactivo y en proceso de legalización. Por esa razón, se solicitó el apoyo de los bomberos de Cundinamarca y El Colegio, para reforzar las labores en terreno.

A la fecha, en medio del dolor por la muerte de teniente Rozo, se mantiene la angustia de la familia de la niña, pues sigue desaparecida.

