Protestas en La Calera: estas son las causas y la respuesta del alcalde

Un grupo de habitantes de La Calera se cansó de “no ser escuchada” y salió a protestar desde las 5:00 de la mañana de este miércoles. Con bloqueos intermitentes y una exigencia clara, la comunidad manifestó su inconformidad con el avalúo catastral que hasta el momento, para ellos resulta “injusta”. Esto señalaron durante la movilización.

La Veeduría de Actualización Catastral de La Calera confirmó que la protesta pacífica surgió como respuesta al descontento por el proceso de actualización catastral en el municipio. Señalan que, mientras el alcalde Juan Carlos Hernández no atienda el pliego de peticiones presentado por la comunidad, la manifestación será indefinida.

La organización advierte que el ajuste en los avalúos representa un impacto que hoy parece manejable, pero que podría convertirse en una “catástrofe” económica para los habitantes si no se corrige a tiempo.

Para esa jornada se definieron tres puntos de concentración desde las 5:00 a.m.: el cruce de la Clínica Divino Salvador, el acceso a la vereda El Hato y el sector de Aurora Baja, pero solo se mantiene activo uno de ellos. Aunque, la veeduría anunció que no habría paso intermitente y que el tránsito estará restringido en los tres sitios, a lo largo de la mañana ha habido paso con bloqueos momentáneos.

🛑#SosCatastroLaCalera

Es muy importante que como ciudadanía exijamos una actualización catastral justa.

Nos vemos en la protesta convocada por la veeduría de catastro de La Calera, este 19 de noviembre de 2025. pic.twitter.com/KPcCJbp31a — Bertha Neris (@BerthaNeris) November 17, 2025

Aunque solicitaron acompañamiento de la Policía para evitar desmanes, recalcaron que la protesta será totalmente pacífica e instaron a la comunidad a organizarse, compartir vehículos y prever cambios en sus desplazamientos ese día.

¿Qué responde el alcalde?

El alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, aseguró a este medio que la protesta surge del temor de un grupo de habitantes frente a posibles aumentos en el impuesto predial derivados de la actualización catastral que adelanta el municipio en convenio con el IGAC y la CAT. Afirmó que, por ahora, no ha habido ningún incremento, pues el proceso no ha concluido, y explicó que ya se acordó ampliar el convenio hasta abril de 2026 para tener más tiempo de revisión y validación de la información.

“Algunas personas de la comunidad han manifestado el susto frente a unos posibles aumentos exagerados del impuesto; eso es lo que ha llevado a la manifestación. Han pedido la suspensión de la actualización catastral, pero no hay argumentos de ley para poderlo realizar”, señaló a El Espectador.

Hernández señaló que la administración mantiene un diálogo permanente con la veeduría, pero advirtió que algunas de las peticiones, como suspender la actualización catastral, no son legal ni financieramente posibles. Indicó que las inquietudes provienen principalmente del casco urbano y que el grupo movilizado ronda las 30 personas. Añadió que el gobierno local busca ajustar a tiempo el estatuto tributario para que la carga fiscal futura sea “lo menos alta posible”.

