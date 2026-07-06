Puente de la calle 153 con Autopista Norte quedaría listo a finales de julio

El puente de la calle 153 con Autopista Norte ya supera el 98 % de ejecución y avanza hacia su entrega este mes. Foto: Alcaldía mayor de

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El puente de la calle 153 con Autopista Norte, una de las obras de movilidad más esperadas en el norte de Bogotá, entró en su recta final. Según el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, la infraestructura ya alcanza un 98,17 % de ejecución y la meta es ponerla en servicio a finales de julio.

Durante una visita de inspección al proyecto, el funcionario explicó que actualmente se adelantan las últimas labores de iluminación, señalización y adecuación de una de las vías de conexión, trabajos que, según dijo, estarán listos en las próximas tres o cuatro semanas.

“Esperamos que a finales de este mes podamos entregar el puente. Dependemos del apoyo de Enel para culminar la iluminación, pero primero está la seguridad de los bogotanos”, afirmó Molano.

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La estructura tiene cerca de 400 metros de longitud e incluye tres carriles vehiculares, un carril de incorporación, una ciclorruta y espacio para peatones. Además, el puente permitirá separar los flujos de circulación: la nueva estructura operará en sentido oriente-occidente, mientras que el puente existente quedará para el tránsito en sentido occidente-oriente, tras una intervención de mantenimiento.

De acuerdo con el IDU, el proyecto beneficiará a más de 848.000 habitantes, principalmente de las localidades de Suba y Usaquén, al mejorar la conexión entre el norte de la ciudad y reducir los tiempos de desplazamiento en este corredor.

Molano recordó que la obra debía estar terminada en 2023 y aseguró que, cuando comenzó la actual administración, registraba un avance cercano al 11 %. “Nos tocó ponernos al día y hoy ya estamos en la recta final para entregársela a Bogotá”, señaló.

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