¡Sin luz! Si vive en estos barrios, busque dónde ver el partido de la selección Colombia

Los habitantes de Nicolás de Federman esperan que Enel reprograme el mantenimiento para no quedarse sin energía durante el partido de Colombia. Foto: redes

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La expectativa por el partido entre Colombia y Suiza, por los octavos de final del Mundial 2026, coincidirá este martes 7 de julio con cortes de energía programados en varios sectores de Bogotá y Cundinamarca.

De acuerdo con la programación de Enel Colombia, las suspensiones hacen parte de trabajos de mantenimiento en la red eléctrica y se realizarán en distintas franjas horarias, algunas de ellas durante el horario del encuentro, previsto para las 3:00 p. m.

Uno de los casos que más llamó la atención es el del barrio Nicolás de Federman, en la localidad de Teusaquillo, donde el corte está previsto entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m. Vecinos del sector pidieron a Enel reprogramar los trabajos para no quedarse sin energía durante el partido.

Uno de los residentes hizo pública la solicitud en la red social X, en la que pidió aplazar el mantenimiento. En respuesta, Enel indicó que el caso será revisado por el equipo encargado, aunque aclaró que una eventual reprogramación dependerá de criterios técnicos y operativos.

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Hasta el momento, la empresa no ha confirmado cambios en el cronograma del mantenimiento, por lo que los habitantes de Nicolás de Federman permanecen a la espera de una decisión antes del partido.

Estos son los otros cortes de luz programados para este martes

Además de la suspensión prevista en el barrio Nicolás de Federman, Enel programó cortes de energía en otros sectores de Bogotá y Cundinamarca por trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.

Chapinero (Chicó Norte): de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

Kennedy (Provivienda Occidental): de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.

Puente Aranda (Pensilvania): de 8:15 a. m. a 5:00 p. m.

Rafael Uribe Uribe (Quiroga Sur): de 7:00 a. m. a 12:00 m.

Santa Fe (San Bernardino): de 7:45 a. m. a 5:00 p. m.

Teusaquillo (Campín Occidental y Nicolás de Federman): de 8:00 a. m. a 5:00 p. m .

Usaquén (Santa Bárbara Oriental): de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Usme (Marichuela, San Juan Bautista y Santa Librada): de 8:15 a. m. a 5:00 p. m.

En Cundinamarca, los trabajos también afectarán a:

Cota (veredas Vuelta Grande y Resguardo Indígena): de 4:00 a. m. a 5:00 p. m.

Cajicá (sector Chuntame): de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

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