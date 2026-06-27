Plan éxodo y retorno en Bogotá: así funcionará en el puente de San Pedro y San Pablo

Retenes de tránsito durante la plan éxodo, en la autopista sur, peaje mondoñedo. Foto: Óscar Pérez

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Bogotá puso en marcha un plan especial de movilidad para atender el puente festivo de San Pedro y San Pablo, uno de los fines de semana con mayor movimiento del año. La estrategia contempla operativos de tránsito, controles de seguridad vial y medidas especiales para facilitar tanto la salida como el regreso de miles de viajeros.

Según las proyecciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, entre el viernes y el lunes festivo saldrán de la ciudad 1.251.588 vehículos, mientras que otros 1.025.734 ingresarán a la capital. Para atender ese flujo, el Distrito incrementará progresivamente la presencia de personal en las vías, pasando de 120 funcionarios el viernes a 341 el lunes festivo, entre Guías de Movilidad, Agentes Civiles y Policía de Tránsito.

El operativo incluirá monitoreo permanente desde el Centro Estratégico de Movilidad, acompañamiento en los principales corredores de ingreso y salida de la ciudad, intermitencia semafórica en la Autopista Sur y el reversible de la carrera Séptima, que funcionará el domingo y el lunes entre las 4:00 p. m. y las 9:00 p. m. También habrá coordinación con municipios vecinos y concesionarios para reducir los tiempos de desplazamiento.

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Así funcionará el plan retorno

Como parte del operativo, el lunes festivo entrará en funcionamiento el pico y placa regional para facilitar el ingreso de vehículos a Bogotá y reducir la congestión en los principales corredores de acceso a la ciudad.

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m. el ingreso estará permitido únicamente para las placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). Antes del mediodía y después de las 8:00 p. m. no habrá restricción.

Las autoridades también reforzarán la seguridad vial para quienes permanezcan en Bogotá durante el puente. Para ello instalarán 18 puestos de control en distintos puntos de la ciudad, donde verificarán conductas como el exceso de velocidad, la conducción en estado de embriaguez y otras infracciones que representan un riesgo para todos los actores viales.

Así operará la Terminal de Transporte

La operación también se extenderá a la Terminal de Transporte de Bogotá, desde donde se proyecta la salida de cerca de 281.000 pasajeros entre el 26 y el 29 de junio. El sábado será el día de mayor movimiento, con más de 99.000 viajeros. Los principales destinos serán Neiva, Garzón, Pitalito, Girardot, Ibagué, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Sogamoso y Villa de Leyva, impulsados en gran parte por el puente festivo y eventos como el Festival del Bambuco en Huila.

Para atender esa demanda, la Terminal activó un plan especial que incluye mayor personal operativo, controles de seguridad, inspección de equipajes, verificación documental y acompañamiento de la Policía Nacional, la Policía de Tránsito y la Policía de Carreteras. Además, el punto de Yomasa continuará operando para facilitar los viajes hacia los Llanos Orientales y descongestionar las sedes principales.

Las autoridades recomendaron a los viajeros comprar los tiquetes únicamente por canales oficiales, llegar con suficiente anticipación, respetar las normas de tránsito y planificar los desplazamientos con tiempo para evitar contratiempos durante el puente festivo.

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