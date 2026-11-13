Durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena, entre el 13 y el 16 de noviembre, se estima que saldrán de Bogotá 1.125.404 vehículos y entrarán otros 981.481. Como sucede siempre en estas fechas de flujos vehiculares más altos que la media, para regular la movilidad el Distrito anunció medidas en los corredores de salida y entrada a la ciudad, incluido el pico y placa regional y la prioridad para la salida hacia municipios del norte de la sabana por la carrera Séptima.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Puente festivo: horarios y medidas de movilidad para salir y regresar a Bogotá

La medida operará únicamente el lunes 16 de noviembre a partir del mediodía y se extenderá hasta las 8:00 p. m. Como en ocasiones anteriores, la medida aplicará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá así:

Publicidad

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m. podrán entrar los vehículos cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m. será el turno de las placas impares (1, 3, 5, 7 y 9).

Los corredores en los que regirá la medida son:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida calle 13.

Avenida calle 80.

Avenida carrera Séptima.

Avenida Boyacá–vía al Llano.

Vía Suba-Cota.

Vía La Calera.

Vía Choachí.

Salida hacia el norte: así funcionará el piloto por la carrera Séptima

Para el sábado 14 de noviembre, el Distrito pondrá en marcha un piloto de salida hacia el norte por la carrera Séptima. La medida operará entre las calles 193 y 245, desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 del mediodía, como una alternativa para alivianar la congestión de la autopista Norte y priorizar la salida a los municipios vecinos.

La administración también anunció coordinación con autoridades de movilidad de la sabana para gestionar el tránsito en los accesos y salidas de Bogotá. El Centro Estratégico de Movilidad hará seguimiento a las condiciones de las vías y podrá activar medidas de regulación especiales según las condiciones.

Así se prepara el retorno del puente festivo

El Distrito informó que desplegará personal de tránsito en los principales corredores viales durante el fin de semana. Así las cosas, habrá cerca de 300 personas entre Agentes Civiles de Tránsito, Grupo Guía y Policía de Tránsito.

Para el regreso se anunciaron planes especiales de ingreso por la carrera Séptima el domingo 15 y el lunes 16 de noviembre, a partir de las 4:00 p. m. También contempla implementar pasos semafóricos intermitentes en la autopista Sur, de acuerdo con las condiciones del tránsito.

Antes de emprender el viaje, se recomienda verificar posibles novedades en los corredores y organizar los horarios de desplazamiento teniendo en cuenta las restricciones del lunes festivo.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador/.