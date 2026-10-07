Ante la incertidumbre sobre qué especies estarían detrás de los diferentes eventos,…

La presencia de un puma en zona rural de La Calera está confirmada, pero la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), autoridad ambiental del departamento, advirtió que este animal no sería el responsable de todos los ataques registrados en las últimas semanas contra animales de cría como ovejas y cabros. Los análisis preliminares de las lesiones encontraron características que, en algunos casos, serían compatibles con ataques de jaurías de perros.

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Puma no sería el único responsable de ataques a animales en zona rural de La Calera

Ante la incertidumbre sobre qué especies estarían detrás de los diferentes eventos, la CAR tomó muestras de los animales afectados para realizar análisis de ADN e instaló seis cámaras trampa en puntos estratégicos cercanos a las zonas donde se han registrado los ataques.

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No todo es culpa del puma

Uno de los primeros reportes permitió confirmar la presencia de un puma (Puma concolor) mediante imágenes de cámaras de seguridad de un predio. Sin embargo, la Corporación señaló que las lesiones encontradas en otros animales no presentan todas las características asociadas a un ataque de este felino.

En algunos de los casos analizados se encontraron lesiones punzantes principalmente en los miembros posteriores y los flancos, aunque también hubo afectaciones en las extremidades anteriores, la cabeza y el cuello. Uno de los animales presentó, además, una fractura de vértebras cervicales.

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"Como autoridad ambiental avanzamos en las investigaciones para ofrecer información responsable sobre el puma avistado en La Calera y los ataques ocurridos a animales domésticos referidos por la comunidad. La valoración de las lesiones indica que no todos los casos serían compatibles con esta especie", señaló Alfred Ballesteros, director de la entidad.

Otro de los eventos llamó la atención de los técnicos porque durante varias noches se observó consumo principalmente de tejido muscular de la cara de los animales cazados.

De acuerdo con la valoración preliminar de la entidad, algunas de estas lesiones presentan características asociadas con ataques de caninos, entre ellos incluso podría haber perros domésticos. Por eso, la entidad adelanta acciones para establecer si podría tratarse de perros ferales y determinar qué especies estarían involucradas en los diferentes casos.

Cámaras y ADN para establecer qué animal está detrás de los ataques

Las seis estaciones de fototrampeo permitirán identificar las especies que se desplazan por el área, sus patrones de movimiento y su posible relación con los lugares donde se han producido las afectaciones.

El quipo técnico ha realizado, además, recorridos y jornadas de permanencia en la zona para identificar posibles corredores de desplazamiento de fauna, revisar las condiciones del terreno y establecer los sectores que podrían representar un mayor riesgo para los animales domésticos.

Las muestras de ADN tomadas a los animales afectados serán otra herramienta para establecer o descartar la participación de diferentes depredadores.

“Desde la CAR Cundinamarca hemos instalado seis estaciones de fototrampeo en puntos estratégicos cercanos a las zonas donde se han registrado los eventos. Estas cámaras permitirán obtener información sobre las especies que transitan por el área, sus patrones de desplazamiento y su posible relación con los sitios donde se han presentado las afectaciones”, explicó Magdala Iregui, directora de biodiversidad de la CAR.

La investigación se desarrolla con participación de la Alcaldía de La Calera y la Policía Nacional, mientras la Corporación mantiene jornadas de educación ambiental con los habitantes de la zona. Hasta ahora, la CAR ha visitado 30 viviendas y sensibilizado a 41 habitantes, además de 70 estudiantes y cuatro docentes de instituciones educativas.

Como autoridad ambiental avanzamos en las investigaciones para ofrecer información responsable sobre el puma avistado en La Calera y los ataques ocurridos a animales domésticos referidos por la comunidad.

La valoración de las lesiones indica que no todos los casos serían… pic.twitter.com/Odjg6ddfL1 — Alfred Ballesteros Alarcón (@Alfred_Balle) October 7, 2026

¡Ojo!, manejo de animales muertos podría agravar la situación

La Corporación también hizo un llamado a los habitantes para que no consuman la carne de animales que hayan sido afectados en un posible ataque de fauna silvestre.

“Ante un posible ataque de fauna silvestre, no se debe consumir la carne del animal afectado, sin conocer con certeza qué especie produjo la agresión, ya que existe el riesgo de exposición a agentes patógenos que eventualmente pueda portar el animal agresor”, señaló Iregui.

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La CAR también pidió no dejar expuestos cueros, vísceras, restos o cadáveres de animales ni entregarlos como alimento a perros. Según la entidad, estas prácticas pueden atraer animales carroñeros y favorecer que los perros se habitúen al consumo de animales de producción, aumentando el riesgo de nuevos ataques.

Mientras avanzan los análisis de ADN y el monitoreo con cámaras trampa, la recomendación de las autoridades es reforzar la protección de los animales domésticos, especialmente durante la noche, y reportar cualquier avistamiento, ataque o evidencia relacionada con fauna silvestre.

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La autoridad ambiental recordó que la presencia del puma forma parte de la dinámica natural de los ecosistemas y que las medidas de prevención buscan reducir posibles conflictos entre esta especie, las comunidades y los animales domésticos.

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