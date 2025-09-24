Logo El Espectador
¿Qué hicieron con las flores que adornaron el Eje Ambiental? Así terminaron

Le contamos qué pasó con las flores que cubrieron el Eje ambiental de Bogotá tras la inauguración de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25.

Laura Valentina González Sánchez
24 de septiembre de 2025 - 10:40 p. m.
Le contamos a dónde fueron trasladadas y cuál será el destino de las flores que cubrieron el Eje ambiental de Bogotá tras la inauguración de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25.
Foto: Tomado de IG: @alcaldiabogota
El pasado 20 de septiembre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio apertura a la primera edición de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25, que transformará la capital en un museo a cielo abierto hasta noviembre. Para dar comienzo al evento, la primera exhibición fue un río de flores sobre el Eje Ambiental de la capital.

Flores en Eje Ambiental de Bogotá - Canto del río

Como anticipo a la inauguración oficial, Bogotá despertó el sábado vestida de colores con un río de 150.000 flores, que se extendió por cerca de dos kilómetros del Eje Ambiental, un espacio público del centro diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona, con parques y calles peatonales.

El montaje artístico, titulado ‘Canto del río’, fue acompañado por la apertura de varias sedes de la Bienal a lo largo del corredor, desde tempranas horas de la mañana. El recorrido comenzó en el Palacio de San Francisco, un edificio neoclásico diseñado en 1917 por el arquitecto francés Gastón Lelarge, y finalizó en La Santamaría, convirtiéndose en el escenario de inicio para la Bienal.

¿Qué pasó con las flores que adornaron el Eje Ambiental en Bogotá?

Mientras la instalación artística ganaba popularidad en redes sociales, decenas de personas se acercaron al lugar para apreciar este río de flores y tomar fotografías. Sin embargo, también surgieron críticas y comentarios, pues muchos creían que terminarían en el relleno sanitario de Doña Juana.

Lo que muchos desconocían es que la Alcaldía Mayor de Bogotá, en alianza con la ONG ‘Más Compost & Menos Basura’, definió un nuevo destino para las flores. En lugar de acabar en el botadero, fueron recolectadas para convertirse en abono natural.

“Es un honor salvar y robarnos del botadero más de tres toneladas de hermosas flores, ellas regresarán en dos meses transformadas en media tonelada de abono natural que estará listo para seguir alimentando la bella Bogotá”

“Las flores, así como nosotros, cumplen su ciclo de vida, y el único lugar donde deben ir, es una pila de Compost, que se transformará en abono, que en noviembre volverá a la ciudad.” Líder ‘Más Compost & Menos Basura’

Por Laura Valentina González Sánchez

