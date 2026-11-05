¿Qué pasó con la luz en El Campín? Críticas a Sencia por apagón: esto responden

El partido de cierre de la fecha 17 de la Liga BetPlay, disputada entre Millonarios y América de Cali en el estadio El Campín, se quedó sin luz la noche del miércoles. Un incidente que se suma a una racha de sucesos que le han valido constantes críticas al operador del estadio, Sencia. El consorcio explicó que las fallas fueron generalizadas en el sector de Galerías, donde se ubica el estadio.

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El apagón sucedió al cierre del compromiso, cuando se disputaba el tiempo de adición. Se apagaron las luminarias de los sectores norte y sur de occidental de El Campín. En redes la discusión creció: el concejal Julián Triana, señaló que "se fue la luz en el Campín al minuto 89 de Millonarios vs América. Parpadeó todo el partido. Subía y bajaba. Al 89 no se pudo jugar más y el partido tuvo que detenerse. ¿Cuál es la explicación?".

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Además de la luz, los asistentes al estadio también criticaron otros aspectos como "humo en oriental (hasta llegaron los bomberos)", dijo un fanático. También se mencionó el "pésimo estado de la grama", problemas con la pantalla digital, la cual, según los testimonios, resultó "dañada al minuto 80″.

Son críticas válidas de la hinchada que lleva meses viendo cómo el estadio más importante de Bogotá sigue acumulando opiniones negativas por los estándares del recinto. Los conciertos, los problemas con la grama, han sido foco del debate. Sencia, operador que está en medio de la tormenta, ha dado explicaciones a la par que avanza en la construcción del nuevo estadio.

Se fue la luz en el Campín al minuto 89 de Millonarios vs América. Parpadeó todo el partido. Subía y bajaba. Al 89 no se pudo jugar más y el partido tuvo que detenerse. ¿Cuál es la explicación? @SenciaBogota pic.twitter.com/GKBM8UAPH0 — Julián Triana (@trianavjuli) November 5, 2026

La respuesta de Sencia

Durante el apagón, el consorcio explicó que lo que ocurrió fue una "interrupción en el sector de Galerías". Según Enel, la falla también afectó los barrios San Luis, Alfonso López, El Campín, Banco Central. "Se activaron de inmediato las plantas eléctricas de respaldo del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Estamos en contacto con las empresas de energía para conocer las causas de lo ocurrido y el estado del servicio", dijo la empresa en un comunicado.

Pero los asistentes le cobraron la factura al consorcio. Algunos comentaron que algunos de los respaldos del estadio fallaron y varias luminarias permanecieron apagadas. "No pueden culpar que se fue la luz. No funcionó el respaldo", escribió en redes un asistente, adjuntando fotos y video de luminarias apagadas.

Ante la interrupción del servicio de energía en el sector de Galerías, se activaron de inmediato las plantas eléctricas de respaldo del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Estamos en contacto con las empresas de energía para conocer las causas de lo ocurrido y el estado del… — Sencia (@SenciaBogota) November 5, 2026

Los problemas de la grama

De cara al partido disputado ayer en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Sencia presentó un reporte técnico sobre las condiciones de la gramilla, con fecha del 4 de noviembre, en el que los seis parámetros evaluados registraron resultados dentro de los rangos establecidos. No obstante, la hinchada también le reclamó el estado de la grama durante el partido Millonarios vs. América de Cali.

Al mal estado de la cancha de El Campín, hay que sumarle la pantalla y las luminarias 🫠 pic.twitter.com/AiXOdvKHpS — Camilo Zabaleta (@camilozabaleta) November 5, 2026

Y es que las críticas a la grama tampoco son nuevas. Fotografías de su estado, incluso en partidos, le han valido más señalamientos. El climax de la controversia crecio recientemente, cuando Sencia informó de la suspensión de partidos durante las semanas posteriores al concierto de BTS. Desde entonces las dudas se han concentrado en el mantenimiento y resturación. El consorcio afirmó su compromiso y señaló que tiene cinco canchas que se encuentran en distintos puntos de Bogotá para cumplir con los tiempos y estándares de los partidos.

Pese a las explicaciones de Sencia, los fanáticos del fútbol en Bogotá y el país exigen una calidad óptima de todo el estadio. La experiencia de los asistentes seguirá siendo la prueba de fuego para el consorcio que sigue sumando tarjetas de amonestación.

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