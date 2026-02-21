Publicidad

Vía Bogotá - Villavicencio, con tránsito restringido

Sobre las 2:30 de la mañana se reportó un siniestro vial con el “volcamiento de un tractocamión” que provocó el cierre total del corredor vial. A las 8:00 empezó la movilidad.

Redacción Bogotá
21 de febrero de 2026 - 01:40 p. m.
Imagen de la tractomula volcada en la vía.
Foto: Coviandina
El principal corredor vial que conecta a Bogotá con los Llanos Orientales estuvo cerrado en la madrugada de este sábado 21 de febrero cuando se reportó el volcamiento de una tractomula tipo tanque a la altura del kilómetro 8 + 900.

El suceso produjo un derrame de combustible, lo que obligó a las autoridades a cerrar por completo la vía para poder adelantar las labores de limpieza y evitar posteriores siniestros.

A las 3:00 de la mañana se reportó la atención de los bomberos de Chipaque y el personal de la concesión de acuerdo con el Plan de Emergencias. A las 4:50 de la mañana le pedían a la ciudadanía seguir las recomendaciones de seguridad a todas las personas que fueron quedando represadas ante el hecho.

A las 6:30 de la mañana, las autoridades informaron que se mantenía el cierre y que los puntos de cierre estaban en el Uval y en el sector de la báscula, y pedían a los propietarios del vehículo acercarse al lugar de los hechos para apoyar con toda la contingencia.

A las 7:20 de la mañana, cuando ya se reportaban extensas filas de lado y lado de la carretera, tanto de los camiones que se movían hacia los Llanos como de los que venían hacia Bogotá a descargar sus mercancías, se informó que comenzaba la evacuación de los vehículos represados. Pedían seguir las recomendaciones de los controladores de seguridad.

Ya, pasadas las 8:00 AM, se reportó tránsito desde las dos vías, pero todavía se mantiene la intermitencia en esta, una de las principales vías del país.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

