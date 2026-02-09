Quedan pocos días para cancelar el impuesto del ICA en Bogotá: fecha límite y cómo pagar

El trámite se puede realizar de forma virtual en los medios de pago autorizados por el Distrito.

Quedan pocos días para pagar el impuesto del ICA en Bogotá, una obligación para todas aquellas personas naturales y jurídicas que llevan a cabo actividades económicas de índole formal en Bogotá. En concreto, la obligación correspondiente al sexto bimestre del 2025 (noviembre–diciembre) vencerá el próximo viernes 13 de febrero de 2026.

De este modo, la Secretaría de Hacienda publicó el proceso que deberán seguir los contribuyentes para cumplir con los plazos de pago para esta obligación y así evitar posibles intereses por mora u otras sanciones similares por no pagar a tiempo.

¿Cómo pagar el impuesto del ICA?

Las personas que deban pagar en la fecha enunciada deberán acceder a la plataforma de la Secretaría de Hacienda y luego hacer clic en el botón de pagos. Posteriormente, se debe seleccionar la opción ICA – ReteICA y realizar el pago de manera electrónica.

Una vez efectuado el pago, recibirán en el correo electrónico registrado la confirmación de la transacción desde los remitentes: @ocimail.shd.gov.co o @awsmail.shd.gov.co.

¿Quiénes deben declarar?

Las personas que en 2024 hayan tenido un impuesto a cargo superior a 391 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a COP 18.402.415, están obligadas a declarar el impuesto de Industria y Comercio (ICA) de forma bimestral durante 2025.

Además, los contribuyentes pueden hacer un aporte voluntario de hasta el 10 % sobre el valor del impuesto.

