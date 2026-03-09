Por malos olores y moscas suspenden granja avícola en reserva forestal de Guaduas

La granja operaba dentro de una reserva forestal protectora en Guaduas, donde la actividad avícola está prohibida. Foto: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una granja avícola que operaba dentro de una zona protegida en Guaduas (Cundinamarca) fue suspendida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) tras detectar posibles irregularidades ambientales y recibir denuncias de la comunidad.

La actividad se desarrollaba en un predio ubicado en la vereda El Perú, dentro de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Hidrográfica del río San Francisco, un área protegida de carácter nacional destinada a la conservación de los recursos naturales.

De acuerdo con la CAR, la actuación se inició luego de que vecinos del sector alertaran sobre malos olores, proliferación de moscas y presuntas deficiencias en el manejo del agua para el aseo de la granja.

Actividad incompatible con la reserva

Tras recibir la queja ambiental, funcionarios de la Dirección Regional Bajo Magdalena realizaron una visita técnica al predio. Aunque no se les permitió ingresar a las instalaciones, desde el exterior se pudo verificar que la actividad avícola estaba en funcionamiento.

Según explicó la autoridad ambiental, el predio se encuentra dentro de una reserva forestal protectora, cuya finalidad es preservar ecosistemas estratégicos y proteger las fuentes hídricas de la región. Por esta razón, actividades pecuarias como la cría intensiva de aves no son compatibles con los objetivos de conservación de este tipo de áreas protegidas.

Durante la verificación también se identificó que el predio cuenta con una concesión de aguas superficiales otorgada únicamente para uso doméstico, la cual presuntamente estaba siendo utilizada para el funcionamiento de la actividad avícola.

Lea más: Fuerte vendaval derribó una carpa durante asamblea en conjunto residencial de Suba

“Se verificó que el predio cuenta con una concesión de aguas superficiales únicamente para uso doméstico, la cual estaría siendo utilizada para actividades pecuarias, situación que contraviene las condiciones otorgadas en el permiso ambiental”, explicó Karina Garzón, directora regional Bajo Magdalena de la CAR.

Caso fue remitido al Ministerio de Ambiente

Ante la situación, la CAR ordenó la suspensión inmediata de la actividad avícola y remitió el caso al Ministerio de Ambiente, entidad que deberá determinar las posibles sanciones y las medidas administrativas correspondientes.

Para hacer efectiva la medida preventiva, se solicitó el apoyo de la Inspección de Policía de Guaduas, en un operativo que contó con el acompañamiento de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR), funcionarios de la Alcaldía municipal y personal técnico de la corporación.

Desde la autoridad ambiental señalaron que este tipo de acciones hacen parte de las labores de seguimiento y control para proteger las áreas ambientales estratégicas del departamento.

La entidad reiteró que continuará adelantando operativos en el territorio para evitar actividades que puedan afectar los ecosistemas protegidos y las fuentes hídricas de la región.

Lea más: Más de 2.200 vacantes en Bogotá con sueldos de hasta 9 salarios mínimos, ¿cómo aplicar?

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.