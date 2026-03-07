¿Quiénes pueden votar en Corferias en las elecciones de 2026?

Puesto de votación en Corferias Foto: Cristian Garavito

Este domingo 8 de marzo se realizarán las elecciones de Congreso y consultas interpartidistas para quienes deseen participar. En la capital hay más de seis millones de personas habilitadas para votar, y la Registraduría dispuso 1.083 mesas para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

En Bogotá, uno de los puntos que más genera dudas en cada jornada electoral es Corferias. Aunque muchos ciudadanos creen que cualquier persona puede acercarse allí a votar, la realidad es distinta: este lugar funciona como puesto censo, lo que significa que solo pueden sufragar quienes tienen asignada su cédula en ese lugar.

¿Por qué Corferias es un puesto especial?

Las autoridades electorales han sido enfáticas en informar que Corferias opera bajo la figura de puesto censo o puesto central de votación. Esto significa que no está habilitado para votantes ocasionales ni para quienes buscan un lugar más cercano o rápido para sufragar.

El sistema electoral colombiano funciona con una organización estricta por puesto y mesa de votación, por lo que cada ciudadano solo puede votar en el lugar donde tiene inscrita su cédula.

¿Quiénes sí pueden votar en Corferias?

En este centro de convenciones únicamente pueden sufragar:

Los ciudadanos que inscribieron su cédula en Corferias antes de la fecha límite de inscripción, que fue el 8 de enero de 2026.

Las personas que nunca han inscrito su cédula en otro puesto de votación y cuyo documento fue asignado automáticamente al puesto censo de Bogotá, según las reglas de la Registraduría.

Si un ciudadano no cumple con alguna de estas condiciones, su documento no aparecerá en el censo electoral de ese recinto.

¿Quiénes no pueden votar allí?

No podrán votar en Corferias:

Personas que tengan su cédula inscrita en otro puesto de Bogotá o en otro municipio.

Ciudadanos que cambiaron de ciudad después del cierre del período de inscripción y no realizaron el traslado del documento.

Quienes no aparezcan habilitados en el censo electoral de ese puesto.

Personas que simplemente buscan un lugar que les parezca más rápido o cómodo para votar.

El registrador nacional, Hernán Penagos, ha reiterado que no existen mesas especiales para quienes no actualizaron su lugar de votación. “Eso no existe, es un mito”, afirmó el funcionario.

Penagos insistió en que cada ciudadano debe acudir exclusivamente al puesto que le fue asignado, pues el día de la jornada electoral no se habilitan puntos extraordinarios para quienes no realizaron el trámite de inscripción o traslado.

Cómo verificar su lugar de votación

Para evitar confusiones o desplazamientos innecesarios el día de las elecciones, la Registraduría recomienda consultar previamente el puesto asignado.

El proceso puede hacerse en línea siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Buscar la sección Elecciones 2026.

Entrar al apartado Congreso de la República.

Seleccionar la opción Consulta lugar de votación.

Digitar el número de cédula sin puntos ni espacios.

Revisar si el sistema indica Corferias u otro punto de votación en la ciudad.

Este paso es fundamental, ya que si un ciudadano llega a un lugar que no le corresponde, los jurados de votación no podrán permitirle sufragar, pues su nombre no aparecerá en la lista electoral de ese puesto.

Por eso, la recomendación de las autoridades es verificar con anticipación el lugar asignado para evitar contratiempos durante la jornada electoral del 8 de marzo.

