¿Quiere comprar vivienda? Así puede acceder a los 5.000 nuevos subsidios en Bogotá

Este subsidio permite al afiliado comprar una vivienda nueva de interés social o de interés prioritario. Foto: Cortesía

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Miles de familias bogotanas tendrán una nueva oportunidad para acercarse a la compra de vivienda propia. La Secretaría Distrital del Hábitat anunció la apertura de 5.000 nuevos cupos para los programas de subsidio Oferta Preferente y Reactiva tu Compra, una convocatoria que hace parte de la Gran Feria de Vivienda “Mi Casa en Bogotá” y que busca facilitar el cierre financiero de hogares con menores ingresos.

Con esta nueva asignación, el Distrito espera que 38.000 hogares hayan accedido a una solución de vivienda durante la actual administración, luego de que 33.333 familias ya fueran beneficiadas por los distintos programas de “Mi Casa en Bogotá”. La estrategia busca, además de facilitar el acceso a vivienda propia, impulsar la reactivación del sector constructor y ampliar la oferta de proyectos VIS y VIP en la ciudad.

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¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a hogares que cumplan con unos requisitos básicos establecidos por la Secretaría del Hábitat:

Residir actualmente en Bogotá.

No ser propietarios de vivienda en ninguna parte del país.

Tener ingresos familiares de hasta cuatro salarios mínimos mensuales.

Cumplir con las condiciones específicas del programa al que se postulen.

La inscripción es completamente gratuita y debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital del Hábitat. Las autoridades insistieron en que no existen intermediarios autorizados y recomendaron desconfiar de personas que cobren dinero por gestionar el acceso a los subsidios.

¿Qué subsidios entregará el Distrito?

Los 5.000 cupos estarán distribuidos principalmente entre dos programas.

El primero es Oferta Preferente, mediante el cual la Secretaría del Hábitat separa viviendas VIS y VIP en proyectos seleccionados y asigna subsidios que este año oscilan entre $17,5 millones y $52,5 millones, dependiendo de las condiciones del hogar. Este beneficio solo aplica para los proyectos previamente vinculados al programa.

El segundo corresponde a Reactiva tu Compra, diseñado para las familias que ya tienen una vivienda separada, pero necesitan completar el cierre financiero antes de recibir el inmueble y firmar las escrituras. Este subsidio entrega un apoyo de $17,5 millones y puede sumarse a otros beneficios otorgados por el Gobierno Nacional o las cajas de compensación, siempre que todos se destinen a la misma vivienda.

La feria también ofrecerá asesoría financiera

Como novedad, la Gran Feria de Vivienda incorporará espacios de educación e inclusión financiera para las familias que todavía no cuentan con un crédito hipotecario aprobado o presentan dificultades para completar el cierre financiero. Durante la jornada, los asistentes podrán recibir orientación de constructoras, entidades financieras y funcionarios del Distrito sobre las diferentes alternativas para adquirir vivienda nueva.

Bogotá amplía su estrategia de subsidios

Los nuevos cupos hacen parte del plan “Mi Casa en Bogotá”, una estrategia que reúne varios programas de acceso y permanencia en vivienda. Además de Oferta Preferente y Reactiva tu Compra, el Distrito mantiene vigentes iniciativas como Reduce tu Cuota, que ayuda a disminuir el valor de las cuotas del crédito hipotecario; Ahorro para mi Casa, que apoya a hogares en arriendo mientras consolidan el ahorro para comprar vivienda; Arrendamiento Temporal Solidario y Mejora tu Casa, dirigido al mejoramiento de viviendas existentes.

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