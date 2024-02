Raptan a niña, de dos años, en Plaza España. Familia pide ayuda a los bogotanos

Madre de la menor asegura haber recibido sobornos de parte de secuestradores para poder devolver a la niña. Foto: contacto

En la tarde de este miércoles se registró el rapto de Luna Sophia David, de dos años, en el sector de Plaza España, en Bogotá. La madre relató que, mientras compraba en un establecimiento, perdió de vista a su hija, y hasta el momento, no hay rastro de ella. “Estábamos pagando algo y en un momento de descuido ya no la vimos más. Nos hemos comunicado con todo el mundo, pero aún no sabemos el paradero de mi hija” mencionó la madre.

La situación se torna más angustiante, ya que la madre ha recibido llamadas exigiendo dos millones de pesos como soborno para la liberación de su hija. El Espectador tuvo acceso a la madre, quien expresó la desesperación de la familia ante esta situación. “Hemos recibido varias llamadas en las que nos piden dinero para poder volver a ver a mi hija. Eso mismo le comenté a la Policía, pero no pueden hacer nada hasta que se cumpla el tiempo de desaparecida, que si no estoy mal son 24 o 48 horas”

Pese a la urgencia, la Policía señaló que la búsqueda no puede iniciarse hasta transcurridas 48 horas, generando frustración en la familia que vive momentos de gran preocupación. La madre ha compartido dos números de contacto, 3123562757 y 3006445771, instando a la comunidad a proporcionar cualquier información que pueda llevar al paradero de Luna Sophia David en las próximas horas.

Por último, cabe resaltar que en estos casos las autoridades bajo el margen de la ley recomiendan no negociar sobornos con criminales o sino las autoridades no podrán proceder a una investigación pertinente después de eso.