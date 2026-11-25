Esa fase permitirá despejar el terreno para levantar, posteriormente, tres nuevos coliseos y espacios complementarios para deportistas y paratletas. No obstante, el Distrito no ha divulgado una fecha…

El proyecto para recuperar los Coliseos Menores de la Unidad Deportiva El Salitre volvió a ponerse en marcha después de años de retrasos, suspensiones y ajustes técnicos. Sin embargo, el avance actual no corresponde todavía a la construcción de los nuevos escenarios: el IDRD inició la demolición controlada de las edificaciones existentes.

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Esa fase permitirá despejar el terreno para levantar, posteriormente, tres nuevos coliseos y espacios complementarios para deportistas y paratletas. No obstante, el Distrito no ha divulgado una fecha definitiva para comenzar la construcción ni para entregar el complejo terminado.

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La demolición es la primera etapa, no la nueva construcción

Los trabajos actuales consisten en desmontar y demoler las estructuras de los antiguos Coliseos Menores. Según el IDRD, las labores se adelantan con métodos manuales y mecánicos, sin implosiones, y cuentan con medidas de cerramiento y monitoreo para proteger las edificaciones cercanas.

Solo después de culminar esta fase podrá iniciar la construcción del nuevo complejo. Por ello, presentar la demolición como si los tres coliseos ya estuvieran en obra sería impreciso. El proyecto contempla tres escenarios para 20 disciplinas convencionales y 11 paralímpicas. No obstante, esos espacios hacen parte de la etapa posterior de construcción.

La reactivación llegó tras superar ajustes técnicos

La Contraloría de Bogotá mantiene el proyecto bajo la estrategia Vamos a la Obra, creada para vigilar intervenciones con riesgos de retraso y alertas sobre recursos públicos. En abril, junto con el Ministerio del Deporte, pidió retomar el proyecto tras encontrar las estructuras en deterioro y las obras suspendidas.

El IDRD explicó que fueron necesarias 20 mesas de trabajo con el contratista y la interventoría para revisar los estudios, diseños y presupuestos. Esos ajustes permitieron reactivar el proyecto y pasar a la demolición, pero todavía quedan pendientes de resolver otros aspectos técnicos de cara a la obra definitiva.

Lo que sigue para los Coliseos Menores de El Salitre

Cuando termine la demolición, el proyecto deberá entrar a su fase de construcción. El nuevo complejo está proyectado para atender a deportistas y paratletas de 20 disciplinas convencionales y 11 paralímpicas.

Mientras tanto, las ligas que usaban los Coliseos Menores continuarán entrenando en escenarios alternos como el Coliseo Cayetano Cañizares, la Plaza de los Artesanos y algunos Centros de Felicidad. Cabe resaltar que el cierre temporal de las canchas de voleibol playa y fútbol sintético del costado occidental responde a las medidas de seguridad durante la demolición.

🚨 ¡Se reactivaron las obras de la Unidad Deportiva El Salitre (UDS) gracias a la estrategia #VamosALaObra de la Contraloría de Bogotá! ⚽🏀



🔍 Seguiremos vigilando cada avance hasta su entrega y puesta en funcionamiento.



🎥 Más detalles en este video 👇🏼#ContraloríaDeBogotá pic.twitter.com/Hy9Oq6mbAE — Contraloría de Bogotá D.C (@ContraloriaBta) November 24, 2026

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