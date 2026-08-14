Rechazó acompañamiento de la Policía y terminó atracado tras retirar dinero en Bogotá

Cuatro hombres que viajaban en dos motos habrían intimidado con un arma al conductor. La Policía revisa cámaras para ubicarlos. Foto: Archivo

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Un presunto hurto ocurrido cerca del mediodía en la calle 63 con carrera 24, en Bogotá, es investigado por la Policía después de que un ciudadano fuera abordado mientras se movilizaba en su vehículo.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, cuatro hombres que viajaban en dos motocicletas habrían interceptado a la víctima y, mediante intimidación con un arma de fuego, la despojaron de una maleta que contenía dinero.

Por ahora, la cuantía del dinero hurtado no ha sido establecida. Según la Policía, el monto está siendo verificado por la entidad financiera relacionada con el caso.

Durante el hecho ninguna persona resultó lesionada.

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Víctima había desistido del acompañamiento policial

Las autoridades señalaron que la entidad financiera le había ofrecido previamente al ciudadano el servicio de acompañamiento de la Policía Nacional. Sin embargo, la víctima decidió de manera voluntaria no utilizarlo.

Tras conocerse el hurto, la Policía desplegó unidades para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y conformó una cápsula investigativa encargada de recopilar elementos que permitan identificar a los responsables.

Los investigadores revisan cámaras de seguridad del sector y adelantan labores de vecindario para reconstruir el recorrido de los cuatro hombres antes y después del ataque.

Las autoridades continúan verificando las circunstancias del caso, así como el monto exacto del dinero que llevaba la víctima.

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