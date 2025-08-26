Factura del agua llegará más barata en Bogotá, Soacha y Gachancipá

Cambios en la facturación Foto: Archivo Particular

Tras la expedición de la resolución 1017 de 2025, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) aprobó la modificación de la fórmula tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en Bogotá y en los municipios de Soacha y Gachancipá.

Las medidas anunciadas por la entidad se tomaron debido a que miles de usuarios estaban pagando por obras de inversión que finalmente no se ejecutaron.

Lo anterior, de acuerdo con la entidad, se traduce en que habrá un ajuste que disminuirá los costos de facturación del servicio.

La reducción porcentual del cargo por consumo se aplicará de la siguiente manera: 2,6% a los usuarios de Bogotá, 7.9% a los usuarios de Soacha y 2.5% a los usuarios de Gachancipá.

De la mano, el cargo por consumo de alcantarillado se disminuirá en un 3,4% en Bogotá y un 11,8% en el municipio de Soacha.

La decisión

La CRA señaló que no ha podido hacer las inversiones que estaban presupuestadas debido a situaciones imprevistas, como decisiones judiciales y conflictos en los contratos que no dependen direcamente de su gestión.

En total, identificaron 60 proyectos de inversión que han venido pagando los usuarios de Bogotá, Soacha y Gachancipá sin que estos se lleven a cabo, razón por la cual los cobros no se seguirán realizando.

Al respecto, la directora Ejecutiva de la CRA, Nelly Mogollón Montañez, indicó que, “esta es una buena noticia para los usuarios. Velamos por el principio de justicia tarifaria, que implica que los pagos realizados por los suscriptores, correspondan efectivamente al servicio que reciben con calidad y oportunidad”.

¿Qué pasa con los pagos que ya se realizaron?

Ante esto, indicaron que las medidas compensatorias para los usuarios, le corresponderá a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad que decidirá si habrá devoluciones, descuentos o cualquier otro procedimiento que compense los cobros realizados.

